(Pocket-lint) - Fitbit a dévoilé trois nouveaux produits pour 2022, qui seront tous accompagnés de 6 mois gratuits de Fitbit Premium, offrant des fonctionnalités telles que l'état de préparation quotidien et une analyse plus approfondie du sommeil.

Le premier de la gamme est le Fitbit Inspire 3, qui ajoute un écran tactile couleur au tracker de fitness économique. Succédant à l'Inspire 2, l'Inspire 3 offre un design plus rond, ajoute un capteur SpO2 et est censé continuer à offrir une autonomie de 10 jours.

L'Inspire 3 n'est pas aussi avancé que certains des autres appareils du portefeuille de Fitbit, mais il offre des fonctionnalités telles que le suivi de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les minutes de zone active et il est disponible en trois options de couleur.

Le Versa 4 est le deuxième appareil présenté par la société, il a été entièrement repensé par rapport au Versa 3. Il est plus fin et plus léger que son prédécesseur et s'adapte mieux au poignet.

Il y a un bouton tactile pour l'interaction et la Versa 4 continue à offrir des choses comme un GPS intégré et une batterie d'une autonomie de six jours. La Versa 4 sera disponible en quatre couleurs.

Il y a aussi le Fitbit Sense 2, qui est le nouveau produit phare de la société. La Sense 2 et la Versa 4 ont toutes deux des interfaces utilisateur redessinées, bien qu'elles ne fonctionnent pas sous Wear OS de Google.

Le Sense 2 et la Versa 4 offrent tous deux 20 options d'exercice supplémentaires par rapport à leurs prédécesseurs, et ils sont également compatibles avec un nouveau cadran d'horloge à profil de sommeil. Toutes deux proposent également un GPS intégré et une batterie d'une autonomie de 6 jours, bien que la Sense 2 dispose de quelques fonctionnalités et capteurs supplémentaires en matière de gestion du stress.

À son arrivée, le Fitbit Inspire 3 coûtera 84,99 £ au Royaume-Uni et 99,95 € en Europe. Le Fitbit Versa 4 coûtera 199,99 £ au Royaume-Uni et 229,95 € à son arrivée. Le Fitbit Sense 2 coûtera 269,99 £ au Royaume-Uni et 299,95 € en Europe.

Écrit par Britta O'Boyle. Édité par Chris Hall.