Fitbit ne se synchronisera plus avec un PC ou un Mac à partir du 13 octobre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Depuis un certain temps déjà, il est possible de synchroniser son Fitbit avec son ordinateur. Cela s'explique en partie par le fait que les trackers de fitness intelligents de Fitbit existaient déjà avant la banalisation des smartphones.

L'application Fitbit Connect vous permettrait de connecter votre tracker de fitness préféré à votre machine, puis de collecter vos données et de les synchroniser avec les serveurs de Fitbit afin qu'elles soient facilement visibles dans le tableau de bord.

Fitbit Connect offrait également aux utilisateurs la possibilité de transférer de la musique d'un ordinateur vers un Fitbit pour une écoute hors ligne lors de leurs déplacements.

Aujourd'hui, Fitbit a annoncé qu'il ne sera plus possible de synchroniser votre Fitbit avec votre Fitbit Connect à partir du 13 octobre 2022. Il semble que très peu de personnes utilisaient l'application Fitbit Connect et Fitbit a donc décidé de la débrancher. Ce n'est pas une surprise étant donné que l'application pour smartphone est maintenant assez puissante et que seuls les anciens Fitbits étaient pris en charge de toute façon.

Les pages d'assistance mises à jour expliquent quand l'application Fitbit Connect disparaît et ce qu'il faut faire à la place. Il s'agit essentiellement de télécharger l'application pour téléphone. Comme Fitbit Connect est le seul moyen de transférer de la musique pour une écoute hors ligne, de nombreux utilisateurs peuvent être frustrés.

Fitbit a annoncé qu 'il sera possible de transférer de la musique hors ligne via Deezer et Pandora, mais uniquement si vous êtes aux États-Unis et si vous êtes prêt à payer pour ces services. Vous avez la possibilité d'écouter de la musique en ligne, mais votre téléphone devra être à portée, ce qui pourrait signifier que vous devrez prendre votre téléphone avec vous lorsque vous irez courir.

Écrit par Adrian Willings.