Comment utiliser le Fitbit Charge 5 pour retrouver votre téléphone ?

(Pocket-lint) - Une récente mise à jour logicielle de Fitbit Charge 5 a introduit une nouvelle fonctionnalité "Trouver le téléphone", comme l'a d'abord rapporté 9to5Google. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

La mise à jour logicielle 1.171.50 ajoute une nouvelle fonctionnalité " Trouver un téléphone " pour le Charge 5. Elle fonctionne exactement comme son nom l'indique : Elle vous permet de retrouver un téléphone perdu à proximité. Auparavant, la fonction Find Phone n'était disponible que sur les smartwatches de Fitbit (notamment la Sense et la Versa 3). Mais maintenant, avec cette dernière mise à jour, Find Phone semble être plus largement disponible, comblant ainsi le fossé entre les fonctionnalités du tracker de fitness et de la smartwatch.

Mais il y a quelques mises en garde que vous devez connaître (que nous avons détaillées ci-dessous).

Une fois que votre Fitbit utilise la dernière version du logiciel, recherchez la nouvelle option Trouver un téléphone. Elle se trouve entre Screen Wake et Water Lock sur le cadran de l'horloge (glissez vers le bas depuis le haut de l'écran). Lorsque vous appuyez dessus, une application s'ouvre avec un bouton "Trouver un téléphone". En appuyant sur ce bouton, votre téléphone couplé émet une alarme. Bien qu'il s'agisse d'un processus compliqué, il peut s'avérer utile pour certains utilisateurs.

Oui, il y en a quelques-uns. Find Phone ne fonctionnera que si votre téléphone et la fonction Bluetooth sont activés, et si votre téléphone est couplé à votre Charge 5 et se trouve à moins de 10 mètres du wearable. L'application Fitbit doit également fonctionner en arrière-plan sur votre téléphone. Une fois votre téléphone localisé, appuyez sur "Annuler" pour arrêter le son.

Fitbit a lancé son Charge 5 à l'automne dernier. Il est doté d'un écran tactile couleur toujours allumé et d'un grand nombre de fonctions de santé, notamment une application d'électrocardiogramme (ECG) et le Daily Readiness Score (pour les membres Premium). Ce n'est pas le tracker de fitness le moins cher du marché, mais c'est certainement le meilleur de Fitbit, offrant un mélange fantastique de fonctionnalités, de design, d'autonomie et de prix. Consultez notre article sur le Charge 5 ici.

La nouvelle fonctionnalité " devrait " être en cours de déploiement. Le tracker officiel de Fitbit indique que la mise à jour est disponible dès maintenant.

Écrit par Maggie Tillman.