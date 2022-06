Fitbit promet de résoudre les problèmes de déconnexion du Charge 5

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Fitbit Charge 5 est le tracker de fitness le plus avancé de la société, offrant de nombreuses fonctionnalités dans un profil fin et élégant. Cependant, quelques utilisateurs ont signalé des problèmes de connexion sur les forums d'assistance de Fitbit.

D'après les fils de discussion, il semble que certains utilisateurs aient vu leur Fitbit Charge 5 se déconnecter de leur téléphone de manière inattendue, ce qui a empêché le tracker de synchroniser les données en direct et les données historiques avec l'application Fitbit. De plus, le redémarrage et d'autres méthodes ne semblent pas résoudre le problème.

Bien qu'il ne semble pas y avoir de version particulière du micrologiciel ou de modèle de Charge 5 à l'origine du problème de déconnexion, Fitbit a déclaré qu'il y travaillait.

Un modérateur du forum Fitbit a répondu à un fil de discussion le 20 juin, repéré par 9to5Google, disant que l'équipe Fitbit "travaille pour apporter un correctif à tous nos membres affectés".

Il n'y a actuellement aucun calendrier quant à la date d'apparition de ce correctif, et il n'est pas clair actuellement combien d'utilisateurs sont actuellement affectés, mais nous espérons que cela ne deviendra pas un problème plus important dans les semaines ou les mois à venir.

Notre Fitbit Charge 5 n'est pas affecté pour le moment, mais si vous rencontrez des problèmes, nous vous recommandons de contacter directement le service clientèle de Fitbit si vous avez déjà essayé de redémarrer votre appareil ou l'une des autres méthodes de dépannage recommandées.

Écrit par Britta O'Boyle.