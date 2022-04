Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fitbit a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité sur ses trackers de fitness, qui permettra à certains modèles de Fitbit de détecter les battements irréguliers de votre cœur et de vous en informer.

Il s'agit d'une fonctionnalité que les utilisateurs d'Apple Watch apprécient depuis quelques années maintenant, avec un certain nombre d'histoires affirmant que cette seule fonctionnalité a permis de détecter des problèmes de santé à un stade précoce et de leur donner le temps de les régler avant qu'ils ne deviennent plus graves.

Le seul inconvénient de cette fonctionnalité - pour l'instant - est qu'elle n'est déployée qu'aux États-Unis pour le moment. La page de Fitbit consacrée au rythme irrégulier sur son site Web l'indique dans les petits caractères, et la société a également confirmé que c'était le cas lors d'un entretien avec 9to5Google.

Les utilisateurs américains peuvent configurer la fonction à partir de maintenant via l'application Fitbit, et vous la trouverez soit sur la page "Aujourd'hui", soit dans l'onglet "Découvrir".

Une fois configuré, Fitbit indique que l'appareil collecte les données relatives au rythme cardiaque lorsque le porteur est immobile ou endormi, et qu'il vous avertit en cas de signes d'irrégularité du rythme cardiaque.

La fonction n'est pas disponible sur tous les Fitbit, mais elle est ajoutée aux modèles les plus récents. Les modèles concernés sont les suivants :

Fitbit Charge 3, 4 et 5

Fitbit Inspire 2

Fitbit Luxe

Fitbit Sense

Fitbit Versa 2 et 3

Fitbit Versa Lite

Si vous possédez l'un de ces modèles et que vous vivez aux États-Unis, vous pouvez dès aujourd'hui consulter votre application Fitbit pour découvrir la nouvelle fonctionnalité. Aucune information n'a été communiquée quant à la date de lancement de cette fonctionnalité dans d'autres régions.

Écrit par Cam Bunton.