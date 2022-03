Fitbit travaille-t-il sur des successeurs aux Luxe, Sense et Versa ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon les rumeurs, Fitbit travaillerait sur trois nouveaux appareils , basés sur certaines lignes de code de la dernière version d'une application qui a été téléchargée sur le Google Play Store.

Deux montres aux noms de code Hera et Rhea sont apparues dans le code d'une future version de l'application Fitbit, repérée par 9to5Google . On prétend que le code met non seulement en évidence les noms, mais le fait que les deux appareils ont la même résolution d'affichage de 336 x 336 pixels.

C'est la même chose que ce que le Fitbit Sense et Fitbit Versa 3 offraient lors de leur lancement en 2020, on pense donc que l'appareil portant le nom de code fait référence aux successeurs de ces modèles.

Un troisième appareil, nommé Nyota, est également apparu dans le code des récentes mises à jour de l'application Fitbit . Le code suggère que cet appareil aura une résolution d'affichage de 208 x 124 pixels, ce qui est le même que le Fitbit Luxe , ce qui suggère que l'appareil pourrait également voir un rafraîchissement aussi.

Sur la base du code, on pense qu'aucun des appareils ne fonctionnera sur le système d'exploitation Wear de Google malgré l'acquisition de Fitbit par Google. Au lieu de cela, il est dit que le code fait référence à un "pont" logiciel qui connecte votre téléphone à votre montre et partage des données via Bluetooth.

On dit que Wear OS a une méthode différente de partage de données entre votre téléphone et votre montre qu'il n'aurait probablement pas besoin de ce pont et donc la conclusion a été tirée que les nouveaux appareils exécuteraient le même système d'exploitation que leurs prédécesseurs. Ce ne serait pas nécessairement une mauvaise chose car cela pourrait signifier que Fitbit conserve la meilleure autonomie de la batterie que la plupart des appareils Wear OS offrent, même si le nouveau système Wear OS 3 est bien meilleur.

Pour l'instant, rien n'est officiel bien que le cycle de lancement de Fitbit se compose normalement de deux événements par an, il ne serait donc pas trop surprenant de voir quelque chose bientôt.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en cours Par Maggie Tillman · 23 Juin 2021 · Le Prime Day 2021 est maintenant lancé !

Écrit par Britta O'Boyle.