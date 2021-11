Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fitbit a annoncé une mise à jour pour les utilisateurs Premium qui offre un certain nombre de nouvelles fonctionnalités à certains de ses trackers et montres intelligentes haut de gamme, notamment le score de préparation quotidienne, lECG et lenregistrement de la glycémie.

Le score de préparation quotidienne prend en compte votre activité, la variabilité de votre fréquence cardiaque et vos habitudes de sommeil récentes afin de vous aider à décider si vous devez faire de lexercice ce jour-là ou privilégier la récupération à la place. Cest une fonctionnalité similaire à ce que Garmin propose avec sa Body Battery.

Le score apparaîtra dans lapplication chaque matin lorsquil sera synchronisé avec certains trackers et montres connectées Fitbit - comme le score de sommeil - avec des détails sur ce qui la affecté. Il est disponible sur les appareils Sense , Versa 3, Versa 2, Charge 5, Luxe et Inspire 2 . Les utilisateurs de Sense et Versa 3 verront également le score de préparation quotidienne sur lappareil lui-même.

La mise à jour voit égalementle Charge 5 obtenir la fonction ECG, permettant aux utilisateurs de prendre un ECG sur lappareil en maintenant leurs doigts sur les panneaux en acier inoxydable sur les côtés du Charge 5 pendant 30 secondes pour obtenir une lecture.

Il existe également un nouvel outil denregistrement de la glycémie qui permet aux utilisateurs de Fitbit au Royaume-Uni qui souffrent de diabète de suivre leur glycémie dans lapplication Fitbit et de voir comment ils évoluent au cours de la journée.

La mise à jour Fitbit est disponible dès maintenant. Vous pouvez également lire nos conseils et astuces pour tirer le meilleur parti de votre tracker Fitbit.