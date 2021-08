Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fitbit a officiellement annoncé la prochaine itération de son tracker de fitness phare, le Fitbit Charge 5.

La confirmation fait suite à des semaines de fuites importantes concernant la conception, les spécifications et les fonctionnalités du tracker, et nous avons maintenant tous les détails. Cela inclut le prix et la date de sortie, avec la dernière charge disponible pour 169,99 £ / 179,95 $ lors de son expédition cet automne.

Du point de vue de la conception, Fitbit sest éloigné de la forme carrée des deux générations précédentes de Charge, privilégiant plutôt un tracker plus fin, plus arrondi et plus élégant.

Ceci est soutenu par un écran tactile couleur AMOLED plus lumineux, avec une durée de vie de la batterie qui, selon Fitbit, pourra toujours atteindre environ sept jours - une estimation que nous nous attendons à ce quelle baisse légèrement si vous activez la nouvelle option daffichage permanent.

Outre la refonte attendue, les Charge 5 marqueront également les débuts de Daily Readiness, une nouvelle métrique de Fitbit qui atterrira également bientôt sur les Sense , Versa 3, Versa 2,Luxe et Inspire 2 .

En creusant dans votre activité, la variabilité de la fréquence cardiaque et les données de sommeil, Fitbit est désormais en mesure de fournir un score de préparation quotidienne, ainsi que des détails sur ce qui a affecté le score et des recommandations basées sur les informations.

Cest assez explicatif, bien sûr, mais lidée ici est que le Charge 5 pourrait maintenant vous orienter dans la bonne direction si vous avez mal dormi ou avez eu une journée chargée auparavant et que vous ne saviez pas sil fallait privilégier le repos, la récupération active ou un Entraînement HIIT.

Naturellement, comme pour les autres appareils Charge, il y a aussi un GPS intégré à portée de main pour un suivi de localisation sans attache, 20 modes dexercice différents et des estimations de VO2 Max.

Les périodes de repos sont également suivies avec des mesures telles que le score de sommeil, les phases de sommeil et les alarmes SmartWake associées à des informations de santé plus avancées, notamment la fréquence respiratoire, les estimations de SpO2, la variation de la température de la peau et les lectures ECG (avec lapplication à venir, dit Fitbit) .

Un nouveau pilote clé dans certains de ces nouveaux éléments suivis est le capteur EDA, quelque chose qui a fait ses débuts sur le Fitbit Sense. Il sagit essentiellement dun moniteur de stress, mesurant la réponse du corps à travers les changements dans les glandes sudoripares des doigts de lutilisateur, qui alimenteront le score de gestion du stress dans lapplication Fitbit.

Comme on peut sy attendre, certaines de ces fonctionnalités (y compris la préparation quotidienne) nécessitent un abonnement Fitbit Premium pour utiliser ou tirer le meilleur parti de lexpérience, bien que la société note que six mois de service dabonnement sont gratuits avec lachat dune charge 5.

Nous testerons le dernier tracker de Fitbit au cours des prochaines semaines dans le cadre dun examen complet, mais les premiers signes semblent solides. Sur le papier, cela ressemble à un dispositif de suivi de la santé beaucoup plus complet que les générations précédentes – et aide à cimenter le domaine en tant que spécialité de Fitbit.

Jusquà ce que nous sachions comment celui-ci se sent au poignet, assurez-vous de consulter notre comparaison Charge 5 avec les Charge 4 et Charge 3 .

