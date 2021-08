Fitbit Charge 5 pour inclure GPS, ECG, capteurs de stress et plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Fitbit Charge 5 sera équipé dune suite de capteurs et de capacités impressionnants de suivi de la forme physique et du bien-être, si lon en croit une fuite de vidéo.

Des fuites ayant récemment révélé à quoi ressemblera le nouveau tracker de fitness , la vidéo promotionnelle - qui semble être une annonce officielle divulguée avant lannonce officielle - met en évidence un certain nombre de fonctionnalités clés.

La vidéo a été intégrée dans un tweet et partagée par @_snoopytech_ et peut être vue dans son intégralité ci-dessous :

Fitbit Charge 5

179 USD

On y voit le design qui a été divulgué précédemment, avec lécran couleur et la boucle de bande en silicone douce et mate.

Lune des caractéristiques mises en évidence dans la vidéo est le score de préparation quotidienne, qui peut vous dire quand votre corps est en bon état et quand il a besoin de repos.

Il le fait en fonction de lactivité, du sommeil et de la fréquence cardiaque. De plus, il est équipé dune multitude dautres capteurs pour créer un tracker de fitness et dactivité complet.

Il y a un GPS intégré pour le suivi ditinéraire, un capteur de fréquence cardiaque et un ECG, ainsi quun capteur EDA au poignet qui mesure les changements électriques sur votre peau pour la détection du stress. Comme la plupart des appareils portables de fitness modernes, il dispose également dun suivi SpO2.

Dans un tweet de suivi, la fuite affirme quelle sera étanche à 50 mètres et durera jusquà 7 jours avec une batterie pleine avant davoir besoin dune recharge.

Nous ne savons pas quand le Charge 5 sera officiellement annoncé, mais le tweet intégré indique quil sera disponible pour 179 $ aux États-Unis lors de son lancement.

Compte tenu de la qualité des rendus de presse et du fait que nous avons maintenant ce qui ressemble à une vidéo promotionnelle finale, nous ne pouvons pas imaginer que nous devrons attendre très longtemps pour obtenir lannonce officielle de Fitbit.