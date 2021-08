La fuite détaillée de Fitbit Charge 5 révèle un design haut de gamme

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fitbit est sur le point de lancer une refonte de son populaire groupe de fitness Charge et - pour la prochaine génération - il semble que la société opte pour un look plus haut de gamme.

Les rendus de presse de Fitbit Charge 5 ont fuité montrant le prochain tracker de fitness en détail et dans trois combinaisons de couleurs différentes.

Il est sensiblement différent du précédent Charge 4 et présente une bande de silicone complètement lisse avec des courbes plus douces, tandis que lunité daffichage principale du tracker présente une finition métallique.

Daprès les images, il ressemble à du métal brossé combiné à un panneau brillant de couleur assortie sur les côtés. Sur ces photos, nous voyons un modèle noir avec un cadre noir autour de lécran, un bleu doux combiné à de largent et un modèle rose et or doux.

Comme dhabitude, les rendus ont été divulgués par le prolifique Evan Blass (@evleaks) sur Twitter .

Cest un changement assez drastique par rapport à la Charge 4, qui est assez bloc et angulaire en comparaison. Mais le look rafraîchi a du sens dans le contexte des derniers lancements de Fitibit.

Comparez-le au Fitbit Luxe qui a été lancé plus tôt dans lannée et vous voyez un thème de conception similaire : un boîtier métallique autour dun écran et une bande de silicone souple.

En substance, cela fait ressembler le tracker plus à un bijou quà un gadget. Cela ira mieux avec votre tenue de tous les jours, à la manière dune montre, plutôt que de ressembler à un simple morceau de plastique sur votre poignet.

Avec les rendus de presse apparaissant, cela suggérerait que le lancement nest pas trop loin. Et avec la saison des achats des Fêtes qui approche à grands pas, nous pensons que nous le verrons officiellement dévoilé par Fitibit dans un avenir pas trop lointain.