Serait-ce le Fitbit Charge 5 ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fitbit propose un certain nombre de trackers au sein de son portefeuille , le dernier étant le Fitbit Luxe premium , bien quil semble que le tracker à la mode ne sera pas le dernier que nous verrons de la société cette année.

Un nouveau tracker Fitbit est apparu dans une fuite sur 9to5Google appelé Fitbit Morgan, et il est présumé quil pourrait être le successeur du Fitbit Charge 4 . Le Charge 4 se trouve actuellement au-dessus du nouveau Fitbit Luxe, offrant quelques fonctionnalités supplémentaires comme le GPS intégré, mais il se glisse sous les trackers de smartwatch de Fitbit.

Le Morgan - ou Charge 5 - est montré avec un écran tactile coloré dans limage, ce qui serait une première dans la gamme Charge. Il semble également être plus large que le Luxe, mais partage un trait de conception similaire : lécran est plus petit que lencombrement quil occupe.

Il ne semble pas y avoir de boutons sur le Fitbit Morgan et le design sécarte certainement de lactuel Charge 4. Les fonctionnalités devraient inclure une application météo, NFC pour Fitbit Pay , une application de calendrier, un contrôle Spotify et de meilleures notifications. Il est également probable que nous verrons à nouveau le GPS intégré et la surveillance de la SpO2.

Meilleur tracker de fitness Fitbit 2021: quel Fitbit vous convient le mieux? Par Britta O'Boyle · 28 Juillet 2021

Rien nindique quand le Fitbit Morgan - ou Charge 5 - pourrait être lancé, mais Fitbit annonce généralement de nouveaux appareils vers mars ou avril et août ou septembre, il se peut donc que cet appareil soit officiellement révélé bientôt. Pour linstant, vous pouvez lire comment tous les appareils actuels de Fitbit se comparent dans notre fonctionnalité distincte .