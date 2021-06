Comment mettre à jour votre montre connectée Fitbit ou votre tracker de fitness

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fitbit publie occasionnellement des mises à jour logicielles pour ses appareils qui apportent de nouvelles fonctionnalités et des corrections de bugs.

Par exemple, la société appartenant à Google a récemment déployé une mise à jour logicielle Fitbit OS 5.2 qui ajoute des notifications de fréquence cardiaque élevée et faible à la Versa 3, et Google Assistant peut désormais énoncer des réponses audibles sur certaines montres. Si vous êtes curieux de savoir ce qui a changé dans la dernière mise à jour Fitbit, et comment obtenir le nouveau logiciel sur votre appareil, voici tout ce que vous devez savoir.

Pour ceux dentre vous qui cherchent à savoir quel appareil Fitbit vous possédez, consultez notre guide qui compare toutes les meilleures montres connectées et trackers Fitbit disponibles .

Fitbit publie des mises à jour pour tous les clients "par phases". Donc, si une mise à jour est disponible mais que vous ne la voyez pas, vérifiez simplement à nouveau lapplication Fitbit plus tard.

Fitbit vous recommande de charger votre appareil et de confirmer que la dernière version de lapplication Fitbit est installée sur votre téléphone ou votre tablette.

Laissez lapplication Fitbit sexécuter en arrière-plan sur votre téléphone, ce qui permet à une petite partie de la mise à jour du micrologiciel dêtre téléchargée sur votre appareil Fitbit à chaque fois que votre appareil se synchronise. Les mises à jour peuvent prendre jusquà une heure ou plus. Fitbit vous avertit que si vous mettez à jour votre appareil à minuit (lorsque votre nombre de pas est réinitialisé), vous pouvez voir un nombre de pas inexact pendant 24 heures. Donc, retiens-le bien.

Les mises à jour du micrologiciel deviennent disponibles si vous autorisez lapplication Fitbit à sexécuter en arrière-plan. Avec votre appareil Fitbit chargé à proximité, ouvrez lapplication Fitbit.

Accédez à longlet Aujourdhui > votre photo de profil > limage de votre appareil. À partir de là, appuyez sur le bouton rose Mettre à jour. Cette option napparaît que si une mise à jour est disponible. Suivez les instructions à lécran. Gardez lappareil à proximité de votre téléphone, tablette ou ordinateur pendant la mise à jour. Une barre de progression de la mise à jour apparaîtra sur votre appareil et dans lapplication Fitbit.

Remarque : si vous rencontrez toujours des problèmes, consultez la page dassistance Fitbit suivante : Pourquoi ne puis-je pas mettre à jour mon appareil Fitbit ? Ceux dentre vous qui cherchent à mettre à jour leur tableau de bord Fitbit.com peuvent aller ici pour plus de détails sur la façon de le faire. Vous pouvez également apprendre comment trouver le numéro de version de votre tableau de bord ici .

Sur certains appareils Fitbit, vous trouverez la version du micrologiciel dans lapplication Paramètres. Allez simplement dans À propos ou Infos sur lappareil.

Dans lapplication Fitbit, appuyez sur longlet Aujourdhui > votre photo de profil > limage de votre appareil. Le numéro de version du firmware apparaît sous le nom de votre appareil.

Pour voir un journal des modifications de la dernière mise à jour logicielle Fitbit déployée sur les appareils, consultez la page ci-dessous, qui est régulièrement actualisée à chaque mise à jour :

Fitbit a également une autre page dassistance qui détaille spécifiquement toutes les nouvelles fonctionnalités quil propose à chaque appareil quil propose actuellement :

Assurez-vous de consulter ces deux pages pour bien comprendre les nouveautés de votre montre connectée Fitbit et de votre tracker de fitness.

Meilleurs trackers de fitness 2021: les meilleurs groupes dactivité à acheter aujourdhui Par Britta O'Boyle · 2 Mars 2021 Notre guide des meilleurs trackers de fitness disponibles, vous aidant à compter les pas, à suivre les calories, à surveiller votre fréquence

En ce qui concerne le déploiement de la mise à jour OS 5.2 à partir de juin 2021 , voici une liste de toutes les nouvelles fonctionnalités :

Le suivi de loxygène dans le sang saffiche avec le reste de vos statistiques dans le tableau de bord Aujourdhui. Vous pouvez également voir votre valeur nocturne et votre plage à partir de la dernière nuit sur la montre. Les notifications de fréquence cardiaque élevée et faible arrivent sur la Versa 3 et la Sense. Recevez une alerte de Versa lorsque votre fréquence cardiaque est supérieure ou inférieure à un seuil. LAssistant Google peut désormais vous répondre, comme lorsque vous définissez une alarme. Un nouveau sélecteur de cadran dhorloge vous permet de désactiver les cadrans de montre en appuyant longuement sur lhorloge. Deux nouvelles célébrations dobjectifs sont disponibles lorsque vous atteignez votre objectif principal. Les notifications prennent désormais en charge larabe, lhébreu, lhindi et le thaï.

Consultez notre guide de trucs et astuces Fitbit pour des astuces plus pratiques.

Écrit par Maggie Tillman.