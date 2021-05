Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fitbit offre toutes sortes de fonctionnalités de suivi, de la forme physique au sommeil . Il peut même mesurer votre fréquence cardiaque. Maintenant, il regarde votre nez.

Plus précisément, Fitbit pourrait bientôt mesurer vos niveaux de ronflement et de bruit lorsque vous dormez. En détruisant lAPK dans la dernière version de lapplication Fitbit Android, 9to5Google a repéré une fonction de détection de ronflement et de bruit presque terminée. Il exploite le microphone de votre tracker ou de votre montre intelligente pour déterminer la quantité de nuit que vous avez passée à être une nuisance audible pour votre autre significatif ou vos animaux de compagnie.

Il met le temps total dans un pourcentage et regroupe la gravité de votre ronflement dans lune des trois catégories suivantes: jusquà 40% de la nuit passée à ronfler est un cas modéré, par exemple. Étant donné que tout ce suivi peut épuiser votre batterie, Fitbit recommande de charger votre appareil au moins à mi-chemin avant de vous coucher. Vous devrez peut-être également le brancher plus souvent si vous utilisez beaucoup la fonction.

En savoir plus: trucs et astuces Fitbit

Le fait est que Fitbit ne pourra pas dire si cest votre partenaire qui ronfle, ce qui pourrait fausser votre résultat. Votre appareil mesurera également le bruit ambiant dans votre pièce pour voir à quel point votre environnement est bruyant la nuit. Si cest très calme, votre chambre a 30 dBA ou moins, alors que très fort est de 90 dBA ou plus.

9to5Google a partagé des captures décran montrant le fonctionnement de la fonctionnalité, nous pensons donc quun lancement officiel est imminent. Nous vous tiendrons au courant.

Écrit par Maggie Tillman.