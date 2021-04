Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fitbit a annoncé le dernier ajout à son portefeuille de trackers de fitness sous la forme du Fitbit Luxe, rejoignant leFitbit Charge 4 et le Fitbit Inspire 2 moins cher.

Le tracker dactivité Luxe mince et élégant présente un design de bracelet, offrant une approche plus à la mode, tout en fournissant des statistiques de base, telles que la fréquence cardiaque , les pas, la surveillance du stress et le sommeil .

Doté dun écran tactile couleur sur le dessus dun corps en acier inoxydable sans bouton, Luxe se lance aux côtés dune gamme daccessoires, y compris une collaboration avec la marque de bijoux Gorjana basée à Laguna, et il est disponible dans des finitions or doux et platine très polies.

Ce nest pas la première fois que Fitbit emprunte la voie de la mode - avec Tory Burch faisant une collection de bijoux pour le Fitbit Flex , tandis que le Fitbit Alta avait le choix entre un bracelet en or et en argent séparé - mais le Luxe semble avoir été conçu avec la mode à lesprit depuis le début, plutôt que comme une réflexion après coup.

Le Fitbit Luxe est à lépreuve de la natation avec suivi de la natation, offre des notifications sur smartphone et est livré avec un certain nombre de fonctionnalités Fitbit, comme les minutes Active Zone, le score de sommeil, le score de gestion du stress et le suivi de la santé Menstural. Il dispose également de plus de 20 modes dexercice parmi lesquels choisir, ainsi que de la reconnaissance automatique pour certains entraînements.

Fitbit affirme que le Luxe offre jusquà cinq jours dautonomie. Cependant, il ne propose quun GPS connecté, plutôt quun GPS intégré comme le Charge 4.

Le Fitbit Luxe est disponible en précommande à partir du 19 avril, avec une disponibilité ce printemps. Les modèles standard incluent lacier inoxydable noir / graphite, blanc lunaire / or doux et lacier inoxydable orchidée / platine. Il existe également un modèle de bracelet à maillons Parker en acier inoxydable Gorjana Soft Gold en édition spéciale.

Le Fitbit Luxe commence à 129,99 £ au Royaume-Uni et 149,95 $ aux États-Unis, le modèle en édition spéciale coûtant 179,99 £ au Royaume-Uni et 199,95 $ aux États-Unis. Il viendra avec six mois de Fitbit Premium .

Les accessoires commencent à 29,99 $ et comprennent des bandes classiques, un bracelet à maillons Gorjana Parker en deux couleurs, des bandes en maille en acier inoxydable, des bandes à double enveloppe en cuir Horween et des bandes tissées, comme lApple Watch .

Écrit par Britta O'Boyle.