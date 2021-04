Le prochain tracker de Fitbit pourrait être le Slimline Luxe

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous venons peut-être davoir un aperçu étonnamment clair du prochain tracker de fitness que Fitbit prévoit de publier, grâce à des rendus récemment divulgués et apparemment officiels. Le tracker sappellera apparemment le Fitbit Luxe, et il a lair assez élégant.

Il a un petit corps en acier inoxydable, ce qui est un peu une nouvelle direction pour Fitbit par rapport aux modèles récents. Le bracelet en silicone est bien sûr moins surprenant étant donné sa résistance à la transpiration.

Cependant, le groupe a un fermoir de montre traditionnel selon ces images, ce qui le rend peut-être un peu plus sensible à la mode que les trackers précédents. Il abritera un petit écran OLED pour vous permettre de voir lheure ou vos statistiques de fitness en un coup dœil.

Bien sûr, bien que nous puissions glaner des informations à partir de ces images, nous navons rien de tel quune feuille de spécifications à ce stade, de sorte que la résolution de lécran ou la liste exacte des mesures que le tracker pourra surveiller sont très inconnu.

Nous navons pas non plus la moindre idée de la durée de vie de la batterie, bien quavec le tracker aussi petit quil en a lair, nous espérons au moins une semaine entre les charges, sinon plus. Il est suggéré quil naura pas de GPS autonome.Par conséquent, pour le suivi de litinéraire lors des entraînements, vous devrez emporter votre téléphone avec vous.

Sans un mot officiel de Fitbit, ou de son nouveau propriétaire Google, nous devrons attendre de voir si plus de détails émergent, mais il semble que cela pourrait faire un ajout intéressant à lextrémité inférieure de la gamme Fitbit.

Écrit par Max Freeman-Mills.