Google souhaite intégrer les données de sommeil du Nest Hub à Fitbit

(Pocket-lint) - Google a annoncé une nouvelle version du Nest Hub, remplaçant la version 7 pouces par un nouveau modèle prenant en charge le suivi du sommeil. Google a également confirmé quil envisageait dintégrer ces données de sommeil avec Fitbit à lavenir.

Le nouveau Nest Hub utilise les fonctionnalités Motion Sense de Soli ainsi que dautres capteurs, de sorte que le Nest Hub puisse suivre votre sommeil depuis votre table de chevet. Cest une excellente solution, car elle ne vous oblige pas à porter un tracker ou à mettre quoi que ce soit sous votre matelas.

Cela signifie quil est moins intrusif que les autres modèles de suivi du sommeil , y compris ceux que Fitbit propose déjà.

Fitbit propose depuis un certain temps un suivi du sommeil, en utilisant ses appareils portables pour détecter vos mouvements, avec lavantage de pouvoir surveiller votre fréquence cardiaque en même temps.

Fitbit décompose votre sommeil en étapes, en utilisant une belle interface colorée avec beaucoup de détails. Cest lun de nos systèmes préférés pour examiner les données de sommeil.

Le nouveau Nest Hub vous donnera dabord et avant tout des commentaires via le Nest Hub lui-même, en utilisant lécran pour vous dire dans quelle mesure vous avez bien dormi et en apprenant vos habitudes et vos conditions de sommeil afin quil puisse donner des commentaires constructifs.

Ces éléments comprendront les niveaux de lumière, le bruit et la température dans la pièce, de sorte que Google sera potentiellement en mesure de consolider beaucoup de données - peut-être plus que ce que Fitbit offrirait à lui seul.

Le Nest Hub partagera nativement ses données avec Google Fit, ce qui signifie que vous pourrez examiner les données de sommeil dans la propre application de suivi de la santé et de lactivité de Google, mais lextension de cela à Fitbit pourrait aller encore plus loin.

Fitbit est maintenant une société Google et cest la première véritable mention dintégration que nous avons vue jusquà présent de la part des deux sociétés. Nous ne savons pas exactement quels sont les résultats - il se peut que ceux qui utilisent le Nest Hub pour le suivi du sommeil puissent avoir ces informations dans lapplication Fitbit, si cest leur application préférée pour le fitness et la santé.

Alternativement, ces deux systèmes fonctionneront peut-être ensemble, vous donnant la possibilité de continuer à utiliser votre Fitbit pour le suivi du sommeil, mais avec des données environnementales supplémentaires provenant de Google pour fournir une image plus complète.

La chose intéressante ici est certainement lintention de Google de faire en sorte que ses appareils travaillent plus étroitement avec lécosystème Fitbit quil possède maintenant. Il reste à voir exactement quand cela pourrait arriver.

Écrit par Chris Hall.