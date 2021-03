Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fitbit a mis à jour sa gamme de trackers dactivité et de sommeil Ace pour enfants, avec le nouveau Fitbit Ace 3 .

Lappareil de troisième génération, conçu pour les enfants de six ans et plus, présente une autonomie de huit jours, un design «résistant à la natation», de nouvelles couleurs, un écran 20% plus lumineux et des modes de veille et de veille. Il existe également des cadrans dhorloge animés et des accessoires personnalisables pour accompagner le tracker. Les cadrans de lhorloge comprennent un lapin, un chat, un martien et un vaisseau spatial, et ils se transforment tous alors que les enfants essaient datteindre leurs objectifs de fitness fixés.

Les autres caractéristiques comprennent un podomètre et un écran affichant les objectifs de fitness et de sommeil adaptés aux enfants. Il prend également en charge les notifications push.

Les parents doivent créer un compte Fitbit pour tout enfant de 12 ans et moins pour utiliser les modèles Fitbit Ace . Fitbit Ace 3 permet toujours aux parents de suivre les niveaux dactivité dun enfant et le nombre dheures de sommeil, et il ne permet pas aux enfants dutiliser les fonctionnalités sociales de Fitbit.

Si lun de ces éléments vous intéresse, le Fitbit Ace 3 coûte 79,95 $. À partir de lété 20201, lappareil recevra deux bandes daccessoires sur le thème des Minions, disponibles au prix de 29,95 $ séparément. Vous pouvez précommander le Fitbit Ace 3 maintenant. Il sera disponible dans le monde entier à partir du 15 mars 2021.

Écrit par Maggie Tillman.