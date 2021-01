Google acquiert Fitbit, rachat entièrement approuvé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fitbit est maintenant une société Google , car sa vente de 2,1 milliards de dollars a été officiellement conclue.

Il y a eu quelques hoquets, lUE et les États-Unis examinant laccord de près, mais les régulateurs nont finalement trouvé rien qui faisait obstacle à lacquisition.

Google affirme que lachat naura pas dincidence sur les règles de confidentialité des clients Fitbit existants et ne les modifiera pas: "Cet accord a toujours porté sur les appareils, pas sur les données, et nous avons clairement indiqué depuis le début que nous protégerons la confidentialité des utilisateurs Fitbit ", a écrit le vice-président senior des appareils et des services de lentreprise, Rick Osterloh, dans un article de blog.

"Nous avons travaillé avec les régulateurs mondiaux sur une approche qui protège les attentes des consommateurs en matière de confidentialité, y compris une série dengagements contraignants confirmant que les données relatives à la santé et au bien-être des utilisateurs Fitbit ne seront pas utilisées pour les annonces Google et que ces données seront séparées des autres données relatives aux annonces Google. . "

Le cofondateur de Fitbit, James Park, qui restera PDG, a également publié ses propres commentaires, révélant que le soutien de Google contribuera sans aucun doute au développement de nouveaux produits Fitbit: "Faire partie de la famille Google signifie que nous pouvons faire encore plus pour vous inspirer et vous motiver sur votre chemin vers une meilleure santé », a-t-il déclaré.

« Nous pourrons innover plus rapidement, offrir plus de choix et fabriquer des produits encore meilleurs pour répondre à vos besoins en matière de santé et de bien-être.»

Écrit par Rik Henderson.