LUE approuve le rachat de Fitbit par Google

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le rachat de Fitbit par Google a été approuvé par lUE après quil a été appelé pour enquête en août . Cependant, il a encore besoin de lapprobation des États-Unis pour conclure laccord, et cela peut être un défi étant donné que Google est actuellement confronté à des problèmes juridiques aux États-Unis.

LUE affirme que "lopération proposée conduit à des chevauchements horizontaux très limités entre les activités de Google et de Fitbit".

Pour masser lapprobation, Google a dû promettre de ne pas utiliser les données de santé Fitbit à des fins publicitaires, contrairement à sa position sur dautres produits.

Pendant au moins une décennie, Google devra garder Fitbit complètement séparé de ses activités publicitaires et les utilisateurs de lUE pourront arrêter lintégration avec dautres services Google sils le souhaitent - y compris Maps et Assistant, par exemple.

Google devra également continuer à donner aux autres fabricants dappareils portables un accès libre à Android.

La vice-présidente exécutive de lUE, Margrethe Vestager, a déclaré: «Nous pouvons approuver le projet dacquisition de Fitbit par Google car les engagements garantiront que le marché des appareils portables et lespace naissant de la santé numérique resteront ouverts et compétitifs.

"Les engagements détermineront comment Google peut utiliser les données collectées à des fins publicitaires, comment linteropérabilité entre les appareils portables concurrents et Android sera protégée et comment les utilisateurs peuvent continuer à partager des données sur la santé et la forme physique, sils le souhaitent."

Écrit par Dan Grabham.