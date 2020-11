Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fitbit a abandonné quelques économies sur le Black Friday juste avant le grand jour, nous offrant nos premières vraies réductions sur les montres intelligentes Fitbit Sense et Fitbit Versa 3.

Les deux montres intelligentes nont été lancées que récemment et, bien quil soit quelque peu surprenant de les voir bénéficier dune réduction à un stade aussi précoce, cela présente une opportunité significative pour ceux qui cherchent à économiser gros.

Loffre Fitbit Sense ramène lappareil à 279,95 $ contre 329,95 $, ce qui vous permet de réaliser une économie de 50 $, tandis que la Fitbit Versa 3 a été réduite à 199,95 $ à partir de 229,95 $, soit un prix de 30 $.

Le Sense est le plus grand jeu de Fitbit dans le domaine des montres intelligentes à ce jour, offrant un éventail dintelligences en matière de santé, telles que le suivi de la température, les mesures ECG et les lectures de SpO2. La Versa 3, quant à elle, offre toutes les fonctionnalités existantes du prédécesseur dans un design plus soigné qui comprend désormais également le GPS.

Gardez simplement à lesprit, bien sûr, que Fitbit nest pas la seule entreprise à offrir des réductions sur ses produits pendant le Black Friday. Comme indiqué ci-dessous, la Versa 3 est également disponible via Amazon, par exemple, pour le même prix. Donc, si le stock est à sec, vous avez des options.

Si les montres intelligentes Fitbit ne sont pas pour vous, cependant, il y a aussi des économies à explorer avec les trackers de fitness de lentreprise.

Le Fitbit Charge 4 a été réduit à 99,95 $ contre 149,95 $, tandis que le Fitbit Inspire 2 est tombé à 69,95 $ contre 99,95 $.

Ce sont deux vols absolus à ce prix et, comme les smartwatches, ils ne sont sortis que cette année. Alors que le dernier Charge est le tracker phare de la société, offrant des fonctionnalités de suivi GPS et une conception plus volumineuse, la deuxième itération de lInspire est davantage un tracker dentrée de gamme doté dexcellentes capacités de suivi toute la journée.

La vente Black Friday de Fitbit se termine le 30 novembre, vous devrez donc agir vite si vous voulez commencer à attacher lun de ces mauvais garçons à votre poignet tous les jours et commencer à suivre votre activité. Pour ceux du Royaume-Uni, nous mettrons à jour cet article lorsque Fitbit UK mettra en ligne leurs offres, ce que nous attendons maintenant plus près du Black Friday lui-même.

