Lapplication ECG de Fitbit Sense obtient lautorisation de la FDA aux États-Unis et au Royaume-Uni

(Pocket-lint) - La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et la Conformité Européenne (CE) ont toutes deux autorisé lapplication délectrocardiogramme (ECG) sur la nouvelle smartwatch Sense de Fitbit , lui permettant de suivre les rythmes cardiaques et de détecter les battements cardiaques irréguliers, y compris les signes de fibrillation auriculaire (FAIB), ce qui met les gens à risque daccident vasculaire cérébral et dautres conditions.

Lautorisation des deux organismes signifie que lapplication ECG sera disponible pour les utilisateurs de Fitbit Sense aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suède, en Suisse, en République tchèque, en Pologne, en Belgique, au Portugal, en Roumanie, en Irlande, en Italie, Espagne, France, Hong Kong et Inde.

Lapplication Fitbit ECG, dévoilée lors du récent lancement de produit dautomne de Fitbit, vise à améliorer la santé cardiaque, à prévenir des affections plus graves et potentiellement à sauver des vies. Dans le cadre du processus de soumission à la FDA, Fitbit a déclaré avoir mené un "essai clinique multi-sites" à travers les États-Unis, dans le but détudier si son algorithme peut détecter avec précision la fibrillation auriculaire à partir dun rythme sinusal normal et générer une trace ECG, un enregistrement du rythme électrique dun cœur.

Fitbit a déclaré que létude a montré que lalgorithme a démontré la capacité de détecter 98,7% des cas de fibrillation auriculaire. Cependant, cétait une petite étude. En mai, la société a annoncé quelle mènerait une étude plus large pour continuer à tester dans quelle mesure ses appareils peuvent identifier lAFib. Létude espère en recruter des centaines de milliers.

"Aider les gens à comprendre et à gérer leur santé cardiaque a toujours été une priorité pour Fitbit et notre nouvelle application ECG est conçue pour les utilisateurs qui souhaitent sévaluer sur le moment et revoir la lecture plus tard avec leur médecin", a déclaré Eric Friedman, Fitbit co -Fondateur et CTO dans une déclaration . "La détection précoce de la fibrillation auriculaire est essentielle, et je suis extrêmement heureux que nous rendions ces innovations accessibles aux personnes du monde entier pour les aider".

Fitbit Sense dispose dun capteur dactivité électrodermique (EDA) et est le premier appareil de Fitbit capable de lire un cœur pour une irrégularité du rythme cardiaque AFib. Les utilisateurs maintiennent simplement leurs doigts sur lanneau de la montre et restent immobiles pendant 30 secondes pour obtenir une lecture qui peut être téléchargée et partagée avec un médecin.

Fitbit Sense est maintenant disponible en pré-commande sur Fitbit.com et chez les revendeurs en ligne pour 300 £ en acier inoxydable carbone / graphite et acier inoxydable blanc lunaire / or doux.

Il sagirait de la troisième application portable à obtenir lautorisation de la FDA pour lECG aux États-Unis. Apple Watch la fait en 2018 et Samsung a déclaré avoir reçu la désignation lors dun événement Unpacked en août.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Britta O'Boyle.