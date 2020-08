Le tracker dactivité Fitbit Inspire 2 met à jour la conception et offre une autonomie de 10 jours

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fitbit a annoncé une mise à jour de son populaire tracker de fitness Inspire HR dans lInspire 2. Le dernier tracker Fitbit présente un design similaire à son prédécesseur, bien quun peu plus raffiné avec un bouton tactile au lieu dun bouton physique, et Fitbit affirme quil offrira un Batterie de 10 jours.

Le Fitbit Inspire 2 est livré avec un essai gratuit dun an de Fitbit Premium , apportant un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires telles que des outils de sommeil, des programmes guidés et des informations avancées au tracker, mais il y en a aussi beaucoup en dehors de Premium.

Outre le suivi des activités toute la journée et la surveillance de la fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7, le Fitbit Inspire 2 offre un suivi de la natation, un GPS connecté, plus de 20 modes dexercice et des minutes de zone active, comme lInspire HR . Il dispose également détapes de sommeil et dun score de sommeil pour le suivi du sommeil , les notifications sur smartphone, la respiration guidée et le suivi de la santé menstruelle.

Les utilisateurs trouveront également des rappels de mouvement - une fonctionnalité qui existe depuis longtemps sur les trackers Fitbit, ainsi que le niveau de fitness cardio.

Le Fitbit Inspire 2 sera disponible en trois couleurs: noir, noir et blanc lunaire, et noir et rose du désert. Il y aura également un certain nombre daccessoires dont des bracelets classiques, des bracelets imprimés, des bracelets en cuir et un clip, tout comme lappareil quil réussit.

En termes de prix, le Fitbit Inspire 2 coûtera 89,99 £ au Royaume-Uni, 99,95 $ aux États-Unis et 99,95 € en Europe. Les précommandes commencent le 25 août 2020, avec une disponibilité à partir de fin septembre.

Écrit par Britta O'Boyle.