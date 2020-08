Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les appareils Fitbit pourraient être en mesure de détecter le COVID-19 chez les personnes avant même quelles ne commencent à ressentir des symptômes, selon les premières conclusions de létude de la société, qui na pas encore été examinée par des pairs dans un journal médical.

Fitbit évalue les «signes physiologiques associés au COVID-19 mesurés à laide dappareils portables», dans le but de créer un algorithme capable de détecter le COVID-19 et dautres maladies avant lapparition des symptômes.

Fitbit a commencé à inscrire des participants en mai 2020 . Létude, qui est en cours, recueille des données à partir des trackers de fitness des participants, y compris la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque au repos et la variabilité de la fréquence cardiaque.

«Cest important parce que les gens peuvent transmettre le virus avant de se rendre compte quils ont des symptômes ou quand ils nen ont pas du tout», a écrit Conor Heneghan, directeur de la recherche et des algorithmes chez Fitbit, dans un article de blog . «Si nous pouvons faire savoir aux gens quils doivent se faire tester un jour avant le début des symptômes, ils peuvent sisoler et se faire soigner plus tôt, contribuant ainsi à réduire la propagation du COVID-19.»

Les chercheurs ont constaté que, dans de nombreux cas, la variabilité de la fréquence cardiaque diminuait - tandis que la fréquence cardiaque au repos et la fréquence respiratoire augmentaient - chez les personnes qui signalaient des symptômes du COVID-19. Armé de ces données, Fitbit a déclaré que ses appareils portables, avec une spécificité de 70%, pourraient détecter près de 50% des cas de COVID-19 un jour avant que les participants ne signalent des symptômes. Les chercheurs ont également étudié les symptômes des participants et la durée de leur maladie.

Les symptômes courants parmi les participants atteints de COVID-19 étaient la fatigue (72%), les maux de tête (65%), les courbatures (63%), la diminution du goût et de lodorat (60%) et la toux (59%). Seuls 55% des participants atteints de COVID-19 ont déclaré avoir de la fièvre - un dépistage de la température des signes seul peut ne pas être efficace. Pendant ce temps, lessoufflement et les vomissements étaient les symptômes les plus courants conduisant à des hospitalisations, selon les données.

«Il est clair que notre corps commence à signaler les effets de la maladie avant que des symptômes plus visibles napparaissent», a expliqué Heneghan dans un article de blog. «Avec ces signaux initiaux identifiés, nous continuerons notre travail de développement dun algorithme pour détecter des maladies comme le COVID-19.

La durée et la gravité de la maladie chez les participants variaient également.

Les cas bénins qui se sont rétablis deux-mêmes ont duré en moyenne huit jours. Les cas modérés qui avaient besoin dassistance sont restés malades pendant environ 15 jours. Et les cas graves conduisant à une hospitalisation étaient malades pendant environ 24 jours, bien que létude ait rapporté plusieurs cas sétendant jusquà deux mois.

Les données présentées représentent les résultats collectés jusquau 14 juillet 2020. Plus de 100 000 utilisateurs de Fitbit se sont jusquà présent inscrits à létude et ont signalé 1 000 cas de COVID-19. Fitbit est toujours à la recherche de participants pour son étude. Vous pouvez vous inscrire dans lapplication Fitbit ou en ligne .

Écrit par Maggie Tillman.