Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Fitbits Charge 4 est lun des meilleurs trackers de fitness sur le marché en ce moment, surtout si vous ne cherchez pas un appareil qui ressemble à une smartwatch.

Au fur et à mesure que les groupes de fitness vont, cest à lextrémité la plus intelligente du spectre et nous lavons adoré à lexamen, mais il y a toujours place à lamélioration et à de nouvelles fonctionnalités. Fitbit a déployé une mise à jour pour le Charge 4 cette semaine, ce qui apporte juste cela, sous la forme de deux nouvelles options pour les utilisateurs.

Le premier est un nouveau type dalarme bienvenu pour se réveiller le matin - appelé réveil intelligent. Comme dautres bandes et montres intelligentes, cela signifie que votre heure dalarme peut devenir plus consultative quun moment difficile. Votre Charge 4 détectera quand vous êtes au bon moment pour vous réveiller, en fonction de la profondeur de votre sommeil, et vous réveillera avec de douces vibrations.

Bien sûr, une alarme est une alarme, elle vous réveillera donc au moment souhaité si vous ne vous êtes pas endormi dans les 30 minutes qui précèdent la date limite. Cest une super petite fonctionnalité qui rend le réveil moins perturbant.

Autre nouveauté: un système dattache GPS dynamique qui permet au Charge 4, qui possède son propre système GPS, de se greffer sur le signal de votre téléphone lorsquil est à proximité. Cela peut améliorer à la fois la précision des mesures de la bande et la durée de vie de la batterie. Si votre téléphone nest pas dans la région, bien sûr, il peut simplement utiliser à nouveau son propre signal.

La mise à jour logicielle, qui apporte la Charge 4 à la version 1.96.29, est en cours de déploiement, vous devriez donc pouvoir la mettre à jour rapidement si vous êtes propriétaire de Charge 4. Ce sont de petits changements bienvenus et démontrent que la Charge 4 pourrait être encore meilleure sur toute la ligne.