Fitbit a lancé létude Fitbit Heart pour «valider lutilisation de ses appareils portables» pour détecter la fibrillation auriculaire (AFib) ou lirrégularité du rythme cardiaque.

Décrite comme une «étude virtuelle à grande échelle», Fitbit Heart Study est ouverte aux utilisateurs de Fitbit âgés de 22 ans ou plus et possédant un appareil Fitbit actuel. Lobjectif est de faire avancer la recherche sur les outils de détection de lAFib - tels que les appareils Fitbit - car il peut améliorer les résultats pour la santé et réduire limpact de lAFib. Fitbit a déclaré quil envoyait des e-mails pour inscrire des centaines de milliers de personnes aux États-Unis.

Les appareils Fitbit utilisent la technologie de photopléthysmographie (PPG) pour mesurer le débit sanguin directement depuis le poignet dun utilisateur. Ces mesures pourraient également être utilisées pour identifier le rythme cardiaque, que lalgorithme de Fitbit analysera pour détecter les irrégularités dans la Fitbit Heart Study. Si les participants doivent être informés dun rythme cardiaque irrégulier, ils obtiendront un rendez-vous virtuel gratuit avec un médecin pour en savoir plus.

Ils peuvent également recevoir un patch délectrocardiogramme pour confirmation, sans frais.

Pour rejoindre létude de Fitbit, rendez-vous ici et inscrivez-vous . Vous devez être aux États-Unis, âgé dau moins 22 ans et vous avez besoin dun appareil Fitbit Ionic, Fitbit Versa, Fitbit Charge 3, Fitbit Charge 4 ou Fitbit Inspire HR. Lors de linscription, Fitbit vérifie si votre appareil est pris en charge.

LAFib est un rythme cardiaque tremblant ou irrégulier qui peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux, des caillots sanguins et une insuffisance cardiaque. Fitbit veut essentiellement transformer ses appareils en détecteurs AFib fiables. Ce sont des appareils à faible coût, ce qui pourrait être très bénéfique pour les 33 millions de personnes dans le monde qui ont lAFib mais pourraient ne pas avoir accès à des tests de santé abordables et de qualité, sans parler des appareils portables coûteux avec détection AFib.

Fitbit a déclaré quil vise à fournir à ses utilisateurs des "options dévaluation AFib à long et à court terme", il développe donc des outils PPG et ECG qui pourraient offrir à la fois "une évaluation à long terme et une détection AFib ponctuelle". Fitbit développe un outil de rythme cardiaque basé sur PPG qui identifie les épisodes de rythme irrégulier sans symptômes, tandis que sa fonction ECG peut enregistrer une trace ECG pour les utilisateurs et les médecins.

Fitbit a terminé un essai clinique pivot de sa fonction ECG et prévoit de demander un examen par les autorités réglementaires mondiales. Létude de Fitbit, cependant, est conçue pour soutenir lévaluation clinique de son algorithme PPG AFib, y compris sil peut identifier avec succès des rythmes cardiaques irréguliers.