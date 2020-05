Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Fitbit fabrique des trackers pour les enfants depuis un certain temps, notamment sous la forme de sa gamme de trackers Ace, maintenant sur l Ace 2 , mais il nest pas encore devenu une montre intelligente complète destinée aux plus jeunes.

Alors quil évoluait dans cette direction pour les adultes sous la forme de la gamme Versa, il aurait désormais également des plans sur la smartwatch, selon un rapport d Engadget .

Des sources proches du dossier ont apparemment entendu que cest la raison de son acquisition dune start-up de Hong Kong, Doki, qui a créé des montres intelligentes pour enfants avec des capacités dappel vidéo.

La gamme de produits de Doki sera déconnectée le 1er juillet, bien quil ny ait pas encore eu dannonce officielle de lacquisition, et il semble que laccord pourrait avoir été conclu juste avant lacquisition de Fitbit par Google, ce qui prendra un certain temps pour Achevée.

Rien de tout cela ne signifie que les idées de Fitbit pour une montre intelligente pour enfants sont près de se concrétiser, bien sûr, mais une autre facette intéressante de la plate-forme de Doki est linclusion dune carte SIM qui a donné une couverture cellulaire aux utilisateurs, ce qui signifie quil pourrait y avoir de la place pour léventuel ajustement de Fitbit produit pour avoir sa propre couverture 4G, plutôt que dêtre connecté aux données du smartphone, comme vous vous en doutez le plus souvent.

Le marché des trackers pour enfants est en croissance constante, un peu comme le marché des trackers de fitness dans un sens plus large, les parents étant enthousiasmés par la possibilité de garder un œil sur les allées et venues de leurs enfants et leurs niveaux dactivité, bien que lenthousiasme soit plus répandu en dehors des marchés occidentaux. , ce qui sera un défi pour Fitbit à surmonter.