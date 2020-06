Offre Fitbit Inspire Fitness Tracker: maintenant seulement 44,99 £ en ventes flash

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le prix du Fitbit Inspire vient de chuter, ce qui signifie que vous pouvez mettre la main sur un Fitbit pour pas beaucoup dargent.

Le Fitbit Inspire est désormais au prix de seulement 44,99 £ sur Amazon , soit 25 £ de moins que le prix normal demandé.

Le Fitbit Inspire a rejoint la gamme des trackers Fitbit en 2019, offrant un point dentrée moins cher au système. Il existe en deux versions, une avec fréquence cardiaque et une sans - et cest celle sans fréquence cardiaque qui est proposée ici.

Cela en fait une bonne option pour ceux qui veulent suivre lactivité comme les étapes et les minutes actives, vérifier lheure et recevoir des notifications sur smartphone depuis un appareil mince et personnalisable. Il est également étanche et offre un suivi du sommeil.

Lintégration avec la plate-forme Fitbit est lun des plus grands avantages de Fitbit Inspire: il existe dautres trackers similaires qui sont moins chers, mais ils ne sont pas pris en charge par la même application et le même écosystème que Fitbit, cest pourquoi cet accord mérite dêtre raflé .

En synchronisant avec votre téléphone, vous pourrez enregistrer toutes vos statistiques et voir à quel point vous avez été actif en un coup dœil, tandis que lapplication pour smartphone vous permettra également denregistrer dautres données directement sur votre téléphone.

Cette offre nest valable que jusquau 15 juin, vous devrez donc être rapide - mais elle est disponible à la fois dans les couleurs noir et sangria.