(Pocket-lint) - Fitbit Premium est un service payant d'adhésion qui utilise vos données Fitbit pour fournir des conseils et un coaching personnalisés et exploitables pour vous aider à atteindre vos objectifs de santé et de remise en forme.

Le service d'abonnement Premium est une extension de la plate-forme Fitbit existante et est conçu pour les utilisateurs Fitbit qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur expérience ou trouver plus de motivation pour apporter des changements à la santé.

Avec Fitbit qui étend son essai gratuit à 90 jours en réponse aux blocages du coronavirus, voici tout ce que vous devez savoir sur le service.

Fitbit Premium offre plusieurs avantages supplémentaires par rapport à l'expérience Fitbit standard, notamment des conseils sur le sommeil, des programmes guidés, des entraînements dynamiques, des aperçus avancés, des défis, des rapports de santé et un coaching de santé.

guide du sommeil avec Fitbit Premium comprend deux programmes de sommeil guidés intitulés Get More Zzz's et Habitudes pour un sommeil réparateur, une ventilation du score de sommeil et des médiations du sommeil qui comprennent une sélection d'outils de relaxation audio de 15 à 45 minutes pour vous aider à vous endormir et à vous endormir. Les utilisateurs recevront également des informations sur l'impact mutuel de l'activité et du sommeil.

Les utilisateurs Fitbit standard ont toujours accès à leur Score de sommeil, mais ils ne pourront pas voir autant de détails, par exemple ce que fait votre fréquence cardiaque pendant que vous dormez.

Les programmes guidés avec Fitbit Premium permettent aux utilisateurs de voir au jour le jour des conseils et du contenu adaptés à eux. Il y a des programmes d'activités, de nutrition et de sommeil disponibles, et de nouveaux contenus seront continuellement ajoutés.

Au lancement, neuf programmes guidés seront disponibles pour les utilisateurs de Fitbit Premium. Ceux-ci comprennent : Introduction à des habitudes saines, Obtenir plus de Zzz, Habitudes pour un sommeil réparateur, Soyez actif, Course débutant, Course à pied, Comprendre les calories, Kick Your Sugar Habit et Kick Your Salt Habit.

Fitbit affirme que les programmes comprennent un coaching actionnable, des trucs et astuces quotidiens, des plans d'entraînement structurés, des outils de relaxation, des suggestions de recettes et du contenu éducatif.

Fitbit Coach a été introduit dans Fitbit Premium, sous un nouveau label de Dynamic Workouts. Les utilisateurs Premium pourront accéder à des centaines de séances d'entraînement vidéo et audio Fitbit Coach, ainsi qu'à des séances d'entraînement personnalisées pour eux.

entraînements proposés dans le cadre du service Premium incluent le vélo, le poids corporel, les elliptiques, la marche, la course, les entraînements d'escalier, les étirements, le corps total et l'aviron. Les séances d'entraînement sont personnalisées pour chaque utilisateur en fonction de ses objectifs et de ses commentaires. Plus un utilisateur fournit de commentaires, plus les séances d'entraînement deviennent intelligentes avec de nouvelles sessions pertinentes adaptées et recommandées pour eux.

Les utilisateurs de Fitbit Premium obtiennent des informations plus avancées que celles de l'expérience Fitbit standard. Plutôt qu'un aperçu du sommeil reflétant par exemple les utilisateurs moyens de Fitbit, les abonnés Premium recevront des informations personnalisées reflétant leur sommeil ou leur activité spécifique.

Advanced Insights reliera également vos pas, vos minutes d'activité, votre fréquence cardiaque, votre sommeil et votre bien-être, et vous offrira des façons de vous améliorer.

Bien que les utilisateurs Fitbit standard aient accès aux défis Fitbit, les utilisateurs Premium obtiennent quelques défis supplémentaires, notamment un défi All For One que Fitbit affirme être idéal pour les familles.

Il y a aussi une option Défi personnalisé dans le package Premium, permettant aux utilisateurs de choisir leur métrique (pas, calories, distance ou minutes actives) et de rivaliser avec un ami pour une durée définie - un peu similaire à Apple Surveillez les défis.

autres défis pour les utilisateurs Premium comprennent un Défi Bingo Get Fit qui est adapté à vous et à votre activité. Chaque utilisateur Fitbit Premium aura une carte de Bingo différente par exemple.

Les utilisateurs de Fitbit Premium recevront des rapports de santé et de bien-être dans le forfait d'abonnement qu'ils pourront partager avec leur médecin, entraîneur personnel ou nutritionniste.

Les rapports sur le bien-être ont été conçus en collaboration avec des médecins et ils font partie de l'objectif de Fitbit d'aider les utilisateurs à obtenir des soins plus personnalisés, ainsi que d'aider les utilisateurs atteints de maladies chroniques comme le diabète à gérer leur état.

coaching de santé est le dernier avantage du service Fitbit Premium. L'idée est que les abonnés Premium auront accès à des entraîneurs de santé et de bien-être certifiés pour les aider à atteindre un objectif spécifique.

La fonction de coaching de santé est conçue pour la perte de poids et la prise en charge du diabète, ainsi que pour des conseils individuels, des réponses d'experts et des encouragements.

Fitbit Premium coûte 9,99 $/mois aux États-Unis, soit 79,99 $par an.

Au Royaume-Uni, Fitbit Premium coûte 7,99 £/mois ou 79,99 £/an.

Premium sera disponible pour n'importe quel utilisateur Fitbit via l'achat in-app.

Oui - et Fitbit a annoncé qu'il y a maintenant un essai gratuit de 90 jours du service pour activer les gens sur le verrouillage du coronavirus. L'essai gratuit habituel est de 7 jours.

