Fitbit Versa 2 est réduit à 129 £

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Fitbit Versa 2 ajoute Alexa au populaire tracker de fitness, ce qui signifie que vous pouvez contrôler votre fitness et vos appareils intelligents depuis votre poignet - et Amazon a réduit le prix de son modèle exclusif dans une vente limitée.

La Fitbit Versa 2 exclusive à Amazon peut être la vôtre pour 129,99 £ , normalement vendue au détail à 199,99 £, soit une économie de 70 £.

La montre intelligente Fitbit Versa 2 est un excellent tracker de fitness, avec un écran couleur et un corps qui nest pas encombrant comme certains rivaux. Il offre une belle expérience pour ceux qui veulent suivre leur activité et en faire un peu plus.

La connexion à votre téléphone signifie que vous pourrez également lutiliser pour recevoir des notifications et écouter de la musique hors ligne via des écouteurs Bluetooth.

Il dispose également dun moniteur de fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7 pour que vous puissiez suivre lintensité de vos exercices ou mesurer le niveau de repos de votre sommeil, le tout combiné à laide de la superbe application pour smartphone de Fitbit qui analysera et rassemblera vos données pour vous.

La remise est actuellement uniquement sur la version exclusive Amazon de cette montre, qui est remise dans les ventes Prime Day dAmazon.

