Deal: Fitbit Charge 3 Special Edition réduit à £ 95.99

Le Fitbit Charge 3 est lun des modèles les plus populaires de la gamme Fitbit, apportant de nombreuses fonctions de fitness à votre poignet. Vendue normalement pour environ 150 £, la Fitbit Charge 3 Special Edition coûte désormais 95,99 £ dans les ventes à durée limitée dAmazon - cest la version qui inclut les paiements mobiles.

Le Fitbit Charge 3 dispose dun moniteur de fréquence cardiaque au poignet, de sorte quil peut suivre votre cœur toute la journée, ainsi que vous donner des statistiques sur vos activités, grâce au détecteur de mouvement intégré. Il existe une pile de données de suivi, ainsi quun écran tactile et des notifications sur smartphone.

Il suivra vos pas et votre sommeil, avec toutes les données transmises à lapplication Fitbit, qui est lune des plus belles applications et lune de nos préférées, après une refonte majeure. En vous connectant à votre smartphone, vous recevrez également des notifications et des alertes via votre poignet.

Lédition spéciale Charge 3 offre toutes ces fonctionnalités, mais inclut la prise en charge de Fitbit Pay, permettant les paiements à partir de votre poignet avec une carte compatible.

Ce Fitbit reconnaîtra automatiquement lactivité que vous faites et sil est connecté à votre téléphone pendant lactivité, lutilisera pour les données GPS pour vous assurer que vous disposez dun ensemble complet de statistiques.

La vente Fitbit Charge 3 Special Edition fait partie dun contrat à durée limitée sur Amazon et il ny a aucune indication sur la durée.