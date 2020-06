Soyez en forme pour moins avec cette grande remise Fitbit Ionic

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La Fitbit Ionic était la première smartwatch de fitness appropriée de Fitbit et cest un modèle populaire, offrant une gamme complète de suivi associée à des fonctions de smartwatch.

Il bénéficie également dune remise importante grâce à une vente dune semaine sur les appareils Fitbit sur Amazon UK. Cela signifie que vous pouvez obtenir le Fitbit Ionic pour 178,99 £, une économie de 71 £ par rapport au prix régulier.

Le Fitbit Ionic offre une surveillance de la fréquence cardiaque et un suivi GPS des itinéraires, vous donnant de nombreuses informations sur vos activités, ce qui signifie que vous pouvez suivre votre course, rouler ou nager et obtenir une bonne image de votre entraînement.

Cest en plus des autres fonctions pour lesquelles Fitbit est bien connu, y compris le suivi des pas et les minutes actives, tous regroupés dans lapplication Fitbit, qui est lune des applications les plus conviviales que vous trouverez sur une montre de fitness . Il surveillera également votre sommeil.

La musique est également prise en charge, vous pouvez donc vous connecter à des écouteurs Bluetooth et synchroniser jusquà 300 pistes à partir de votre téléphone, ainsi que la prise en charge de Fitbit Pay, qui vous permettra deffectuer des paiements sans contact depuis votre poignet.