Trucs et astuces Fitbit: tirez le meilleur parti de vos trackers Inspire, Charge, Versa et Sense

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fitbit propose lune des meilleures plateformes de fitness sur le marché lorsquil sagit de présenter combien ou combien vous bougez peu dans un format facile à comprendre. Il fournit non seulement les données, mais il le fait de manière simple et conviviale pour que vous ne soyez pas submergé par trop de détails.

Lapplication Fitbit est complète et bien que les fonctionnalités de base quelle offre puissent être évidentes, certaines des meilleures fonctions de Fitbit sont un peu plus difficiles à trouver. Cette fonctionnalité met en évidence tous les conseils et astuces de lapplication Fitbit pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre bracelet dactivité , avec des conseils spécifiques à lappareil en bas.

squirrel_widget_147357

Appuyez sur `` Modifier en haut à droite de lécran de longlet Aujourdhui> Appuyez sur le cercle avec le `` X à droite des mesures que vous ne voulez pas voir apparaître> Appuyez sur `` Terminé dans le coin supérieur droit.

Appuyez sur `` Modifier en haut à droite de lécran de longlet Aujourdhui> Faites glisser les tuiles métriques dans lordre dans lequel vous les souhaitez> Appuyez sur `` Terminé dans le coin supérieur droit.

Cinq mesures sintégreront dans la section supérieure de longlet Fitbit Today et vous avez le choix entre les étapes, les étages, la distance, les calories brûlées et les minutes actives. Pour modifier les statistiques qui saffichent, vous devez décocher celles que vous ne souhaitez pas afficher. Cependant, vous ne pouvez pas échanger les métriques.

Appuyez sur les flèches dans la section principale de longlet Aujourdhui, sous le logo Fitbit en haut. Les informations que vous y verrez seront celles qui seront disponibles chaque jour de votre retour.

Appuyez sur le «+» à droite de la métrique que vous souhaitez ajouter.

Appuyez sur le «+» à droite de longlet Exercice. Assurez-vous que longlet Piste en haut est sélectionné> Choisissez Course, Marche ou Randonnée> Appuyez sur «Démarrer» en bas de lécran. Lapplication Fitbit utilisera ensuite le GPS de votre téléphone pour suivre votre course, votre marche ou votre randonnée.

Appuyez sur le «+» à droite de longlet Exercice. Sélectionnez le menu Cues> Définissez ceux que vous souhaitez entendre, si vous souhaitez les entendre, à quelle fréquence vous souhaitez les entendre et à quel volume.

Appuyez sur le «+» à droite de longlet Exercice. Appuyez sur le menu Contrôle de la musique. À partir de là, vous pouvez activer ou désactiver la lecture aléatoire et sélectionner la musique que vous souhaitez lire avec des options telles que Dernière lecture, Toute la musique et Récemment lu.

squirrel_widget_147539

Sélectionnez la métrique sur laquelle vous souhaitez voir plus dinformations dans longlet Aujourdhui, comme les étapes. Cela fera apparaître un résumé sous forme de liste de lensemble de votre historique par jour de cette métrique particulière.

Le graphique en haut prédéfinit un résumé hebdomadaire, mais une nouvelle pression sur lun des jours répertoriés vous donnera un résumé horaire pour ce jour dans un graphique. Vous pouvez également appuyer sur une heure particulière pour afficher les informations au format numérique à intervalles de 15 minutes.

Appuyez sur la section Exercice et vous verrez une ventilation de tous les différents exercices que vous avez faits, de la marche aux entraînements elliptiques.

Pour modifier un exercice qui a été mal catégorisé sur Fitbit, appuyez sur la section Exercice dans Aujourdhui> Appuyez sur lexercice que vous souhaitez modifier> `` Catégoriser lexercice en haut de lécran> Sélectionnez la catégorie appropriée.

Appuyez sur licône Compte en haut à gauche de longlet Aujourdhui> Appuyez sur votre tracker dactivité> Alarmes silencieuses> Définir une nouvelle alarme.

Appuyez sur licône Compte en haut à gauche de longlet Aujourdhui> Appuyez sur votre tracker dactivité> Notifications> Activer ou désactiver les applications et les notifications en fonction de vos préférences. Cela dépendra de lappareil dont vous disposez quant aux options qui saffichent ici, le cas échéant.

Appuyez sur licône Compte en haut à gauche de longlet Aujourdhui> Appuyez sur votre tracker dactivité. Vous verrez quand il a été synchronisé pour la dernière fois, ainsi que la construction du logiciel et le niveau de batterie sur lequel il se trouve en haut de votre écran.

Fitbit offre le choix de cinq objectifs principaux: pas, distance, calories brûlées, minutes de zone active et étages montés. Pour choisir celui sur lequel vous souhaitez vous concentrer, appuyez sur licône Compte en haut à gauche de longlet Aujourdhui> Appuyez sur votre tracker Fitbit> Faites défiler jusquà `` Objectif principal .

Notez que les étages montés ne seront une option que sur les trackers Fitbit équipés dun altimètre.

Pour forcer la synchronisation de votre tracker dactivité Fitbit, cliquez sur longlet Compte dans le coin supérieur gauche de longlet Aujourdhui> Appuyez sur votre tracker dactivité> Faites défiler vers le bas jusquà ce que vous voyiez `` Synchroniser maintenant . Vous verrez également All-Day Sync au-dessus, ce qui, si vous lactivez, garantit que votre Fitbit se synchronise automatiquement.

Si vous avez toujours du mal à synchroniser votre Fitbit, essayez dactiver et de désactiver Bluetooth sur votre smartphone, et vous pouvez essayer de fermer lapplication Fitbit et de la rouvrir également.

Pour vous assurer de faire 250 pas par heure entre certains moments de la journée, cliquez sur licône Compte en haut à gauche de longlet Aujourdhui> Appuyez sur votre tracker dactivité> Faites défiler jusquà `` Rappels de se déplacer . À partir de là, définissez une heure de début, une heure de fin et les jours auxquels vous souhaitez recevoir les rappels.

Vous pouvez choisir entre cinq et 14 heures consécutives par jour.

La plupart des trackers Fitbit surveillent automatiquement le sommeil si vous les portez au lit. Pour voir les données collectées, faites défiler jusquà la section sommeil de longlet Aujourdhui.

Comme les autres mesures, vous verrez un historique si vous appuyez sur la section du sommeil et un autre appui sur un jour particulier affichera un graphique de sommeil, ainsi que votre score de sommeil avec plus dinformations. Vous pouvez également faire glisser votre doigt sur le graphique supérieur pour voir dautres statistiques.

Appuyez sur la section de sommeil dans longlet Aujourdhui> Appuyez sur le rouage des paramètres en haut à droite de lécran. Vous pouvez ensuite modifier votre objectif de durée de sommeil, ainsi que définir un rappel de lheure du coucher et un horaire de sommeil cible. Vous pouvez également choisir si vous souhaitez recevoir des informations sur le sommeil ou non.

Appuyez sur le «+» à droite de la section de sommeil dans longlet Aujourdhui> Appuyez sur «Ajouter un journal de sommeil» ou «Commencer le sommeil maintenant».

Cliquez sur la section de sommeil dans longlet Aujourdhui> Appuyez sur le journal de sommeil que vous souhaitez supprimer> Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit> Supprimer le journal de sommeil.

Cliquez sur la section de suivi de la santé féminine dans longlet Aujourdhui> Appuyez et maintenez sur la date respective à laquelle vous souhaitez enregistrer vos règles de début ou de fin> Faites glisser la barre rose pour présenter la durée de vos règles.

Vous pouvez ajouter divers systèmes à lélément de suivi de la santé féminine de lapplication Fitbit, tels que des maux de tête, des crampes, des liquides, lintensité du flux et le sexe. Pour enregistrer un symptôme, cliquez sur la section de suivi de la santé féminine dans longlet Aujourdhui> Appuyez sur le `` + en bas à droite où il est dit `` Détails du journal > Cliquez sur le symptôme que vous souhaitez enregistrer> Appuyez sur `` Enregistrer dans le le coin supérieur droit.

Cliquez sur la section de suivi de la santé des femmes dans longlet Aujourdhui> Appuyez sur le rouage des paramètres dans le coin supérieur droit> Ajoutez la durée de vos règles et la durée de votre cycle.

Cliquez sur la section de suivi de la santé féminine dans longlet Aujourdhui> Appuyez sur longlet Tendances en haut> Affichez une ventilation de la durée moyenne de vos règles, de lovulation moyenne estimée et de la durée moyenne du cycle. Vous pourrez également voir les cycles que vous avez enregistrés.

Cliquez sur licône Compte dans le coin supérieur gauche de longlet Aujourdhui> Cliquez sur votre nom. À partir de là, vous pouvez modifier la photo de profil et la photo de couverture en appuyant sur licône rose de lappareil photo.

Cliquez sur licône Compte dans le coin supérieur gauche de longlet Aujourdhui> Cliquez sur votre nom> Appuyez sur «Personnel». De là, vous pouvez modifier votre nom daffichage, votre anniversaire, votre taille et votre poids, ainsi que dajouter un emplacement et ajouter une section sur vous.

Cliquez sur licône Compte dans le coin supérieur gauche de longlet Aujourdhui> Faites défiler jusquà Réseaux sociaux et partage> Confidentialité. À partir de là, vous pouvez fermer les informations personnelles disponibles pour vos amis Fitbit ou accessibles au public.

Vous pourrez également modifier les paramètres de confidentialité de divers graphiques de 30 jours, notamment lapport calorique, le graphique du sommeil, le graphique des pas et de la distance et le graphique du poids.

Cliquez sur licône Compte dans le coin supérieur gauche de longlet Aujourdhui> Appuyez sur votre nom> Appuyez sur «Badges et trophées». Cliquer sur chaque badge vous montrera quand vous lavez obtenu pour la dernière fois et vous permettra de le partager.

Cliquez sur licône Compte dans le coin supérieur gauche de longlet Aujourdhui> Appuyez sur votre nom> Appuyez sur «Badges et trophées»> Sélectionnez «Collection de badges» ou «Collection de trophées». Appuyez sur lun ou lautre pour afficher toutes vos réalisations et, encore une fois, vous pouvez cliquer sur chacune delles pour voir quand vous lavez gagnée et la partager.

Assurez-vous que les informations de votre profil sont exactes et que lapplication sait sur quel poignet vous portez votre Fitbit. Appuyez sur licône Compte en haut à gauche de longlet Aujourdhui> Cliquez sur votre tracker dactivité> Sélectionnez le poignet sur lequel vous portez votre tracker - Dominant ou Non Dominant.

Appuyez sur licône Compte en haut à gauche de longlet Aujourdhui> Activité et bien-être> Activité quotidienne> Changez votre objectif de pas, votre objectif de distance, votre objectif de calories brûlées, votre objectif de minutes actives, votre objectif détages grimpés et votre objectif dactivité horaire. Encore une fois, comme nous lavons mentionné ci-dessus, les étages montés ne seront disponibles que sur les appareils avec un altimètre.

Cliquez sur licône Compte dans le coin supérieur gauche de longlet Aujourdhui> Activité et bien-être> Exercice> Choisissez le nombre de jours par semaine pour lesquels vous souhaitez faire de lexercice.

Cliquez sur licône Compte dans le coin supérieur gauche de longlet Aujourdhui> Activité et bien-être> Sommeil> Choisissez un objectif «Durée du sommeil» et «Horaire de sommeil». Vous pouvez également y accéder via la section veille de longlet Aujourdhui, comme nous lavons mentionné précédemment.

Cliquez sur licône Compte dans le coin supérieur gauche de longlet Aujourdhui> Activité et bien-être> Nutrition et poids> Sélectionnez votre objectif général, tel que perdre du poids ou maintenir le poids, ainsi que votre objectif de poids, la date de début et le poids de départ.

Cliquez sur licône Compte dans le coin supérieur gauche de longlet Aujourdhui> Activité et bien-être> Nutrition et poids> Faites défiler vers le bas jusquà «Pourcentage de graisse corporelle de lobjectif»> Choisissez votre objectif. Fitbit vous offre une indication de ce que serait une fourchette normale en fonction de votre sexe, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez viser.

Cliquez sur licône Compte dans le coin supérieur gauche de longlet Aujourdhui> Activité et bien-être> Nutrition et poids> Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit> Choisissez de supprimer lobjectif de poids ou lobjectif de graisse corporelle, ou les deux.

Tous les trackers Fitbit nont pas de moniteur de fréquence cardiaque, mais pour ceux qui en ont, il est possible de définir une zone personnalisée. Cliquez sur licône Compte dans le coin supérieur gauche de longlet Aujourdhui> Activité et bien-être> Paramètres cardiaques> Appuyez sur `` Zones de fréquence cardiaque > Activez la `` Zone personnalisée > Définissez une limite supérieure et une limite inférieure.

Appuyez sur licône Compte en haut à gauche de longlet Aujourdhui> Paramètres de lapplication> Unités> Choisissez entre centimètres et kilomètres ou pieds et miles, kilogrammes, livres ou pierre, onces ou millilitres et mètres ou yard pour nager. Il convient de noter que seuls les trackers Flex 2, Inspire, Charge 3 et 4, Versa trackers, Ionic et Sense sont à lépreuve de la natation.

Appuyez sur licône Compte en haut à gauche de longlet Aujourdhui> Activité et bien-être> Sommeil> Sélectionnez `` Sensibilité au sommeil > Choisissez entre normal et sensible.

Appuyez sur licône Compte en haut à gauche de longlet Aujourdhui> Paramètres de lapplication> Appuyez sur `` Démarrer la semaine le > Choisissez entre dimanche ou lundi.

Il existe plusieurs applications qui se connecteront à Fitbit, notamment MyFitnessPal, Weight Watchers, Strava, MapMyRun et RunKeeper. Pour découvrir toutes les applications compatibles, appuyez sur licône Compte en haut à gauche de longlet Aujourdhui> Applications tierces> Applications compatibles. Cela vous mènera à la page du site Web Fitbit qui les répertorie tous.

Pour gérer les applications tierces auxquelles vous avez accordé laccès, appuyez sur licône Compte en haut à gauche de longlet Aujourdhui> Applications tierces> Gérer les applications tierces.

Appuyez sur licône Compte en haut à gauche de longlet Aujourdhui> Paramètres du compte> Modifier ladresse e-mail ou le mot de passe.

Appuyez sur licône Compte en haut à gauche de longlet Aujourdhui> Paramètres du compte> Appareils autorisés> Cliquez sur lappareil pour lequel vous souhaitez révoquer laccès.

Pour un peu de motivation supplémentaire, appuyez sur longlet Découvrir en bas de lécran de votre application> Sélectionnez `` Défis et aventures > Choisissez lun des défis que vous souhaitez relever. Si vous avez labonnement Fitbit Premium , dautres défis et aventures apparaîtront.

Pour ceux qui recherchent un défi plus difficile, rendez-vous dans longlet Découvrir> Sélectionnez `` Défis et aventures > Choisissez parmi les courses daventure, qui vous permet de faire la course virtuelle contre vos amis Fitbit ou Solo Adventures qui vous permettent de vous mettre au défi.

Dirigez-vous vers longlet Communauté en bas de lécran de lapplication> Cliquez sur longlet Amis en haut de lécran> Cliquez sur `` Ajouter des amis en bas ou sur licône dans le coin supérieur droit> Rechercher dans vos contacts, Facebook et email. Pour ajouter un ami, appuyez sur le bouton Ajouter sur la droite une fois que vous lavez trouvé.

Ouvrez longlet Communauté> Cliquez sur longlet Amis en haut de lécran> Cliquez sur lami à qui vous voulez envoyer un message, applaudir ou narguer> Sélectionnez ce que vous voulez faire. Vous pourrez également voir leurs meilleurs badges et un clic sur chaque badge vous montrera combien de fois ils lont gagné et quand il a été obtenu.

Pour voir le classement des étapes, dirigez-vous vers longlet Communauté en bas de votre écran> Cliquez sur longlet Amis en haut et vous verrez comment vous faites par rapport à vos amis. Cest un classement roulant donc pas de relâche ou vous vous dirigerez vers le bas.

Pour voir tous vos messages de vos amis Fitbit, dirigez-vous vers licône de la barre détat en haut à droite de longlet Aujourdhui> Appuyez sur les messages dans la barre supérieure.

Pour voir toutes vos notifications Fitbit, dirigez-vous vers licône de la barre détat en haut à droite de longlet Aujourdhui> Appuyez sur les notifications dans la barre supérieure.

Appuyez sur le bouton à gauche de lécran et faites glisser votre doigt de gauche à droite pour accéder aux paramètres rapides du Fitbit Sense.

Appuyez sur le bouton à gauche de lécran et faites glisser votre doigt de droite à gauche sur lécran. Appuyez sur EDA Scan et suivez les instructions.

Appuyez sur le bouton à gauche de lécran et faites glisser votre doigt depuis le haut de lécran pour accéder aux notifications. Faites glisser votre doigt de droite à gauche sur une notification pour leffacer.

Appuyez deux fois sur le bouton à gauche de lécran. Vous verrez licône Alexa ici par défaut, bien que vous puissiez changer cela pour être Google Assistant.

Appuyez deux fois sur le bouton à gauche de lécran. Vous verrez le symbole de la musique ici.

Appuyez sur le bouton à gauche de lécran et balayez vers le haut depuis le bas de lécran.

Appuyez sur le bouton à gauche de lécran et faites glisser votre doigt de droite à gauche sur lécran. Vous devrez ensuite faire glisser votre doigt jusquà ce que vous voyiez lapplication ECG.

Appuyez sur le bouton latéral de la Versa 2 et maintenez-le enfoncé pour lancer Alexa. Vous pouvez ensuite émettre votre commande vocale. Il est également possible de lancer Alexa avec un glissement vers le bas depuis le haut de lécran de la Versa 2, mais vous devez changer cela dans les paramètres de la Versa 2 car la valeur par défaut est quAlexa se lance en appuyant longuement sur le bouton latéral.

Faites glisser votre doigt de droite à gauche sur lécran daccueil de la Versa 2 jusquà ce que vous atteigniez la page avec licône des paramètres. Faites défiler vers le bas jusquà atteindre le bouton gauche. Appuyez pour passer dAlexa à Fitbit Pay et vice versa.

Faites glisser votre doigt depuis le haut de lécran de la Versa 2 et appuyez sur licône des paramètres rapides, qui est licône à droite des trois qui apparaissent au-dessus des notifications. Appuyez sur la demi-lune pour activer ou désactiver le mode veille.

Faites glisser votre doigt depuis le haut de lécran de la Versa 2 et appuyez sur licône des paramètres rapides, qui est licône à droite des trois qui apparaissent au-dessus des notifications. Appuyez sur licône de lhorloge sur la gauche pour activer ou désactiver laffichage permanent.

Faites glisser votre doigt depuis le haut de lécran. Vous pouvez également gérer certaines options de notification sur la Versa elle-même, balayer vers les paramètres et accéder aux notifications - ici, vous pouvez désactiver les notifications pendant lexercice ou lorsque vous dormez.

Faites glisser votre doigt depuis le haut de lécran de la Versa 2 et appuyez sur licône de la musique.

Accédez aux paramètres de votre Versa 2 en balayant lécran daccueil de droite à gauche> Bluetooth et vous pouvez vous connecter à un nouvel appareil. Mettez les écouteurs en mode couplage et ils apparaîtront sur votre Versa 2. Sélectionnez les écouteurs pour les coupler avec Versa 2 et vous avez terminé.

Pour configurer une carte pour Fitbit Pay , vous devez vous rendre dans lapplication pour smartphone Fitbit, puis appuyez sur licône de votre profil en haut à gauche, puis sur Versa 2 sous votre nom. Vous verrez loption pour Wallet dans la grille dicônes ci-dessous. Vous pouvez ensuite ajouter votre carte de paiement si elle est compatible avec Fitbit Pay.

Si vous disposez dune configuration de carte de paiement, faites glisser votre doigt depuis le haut de lécran de votre Versa 2 pour lancer Fitbit Pay. Vous pouvez ensuite payer jusquà 30 £ sur un terminal de carte sans contact.

Faites glisser votre doigt de droite à gauche pour accéder aux applications, puis appuyez et maintenez une icône. Vous pourrez ensuite faire glisser pour réorganiser les icônes, notamment en les déplaçant vers différentes pages.

Si vous souhaitez ajouter ou supprimer des applications de votre Versa 2, accédez à lapplication pour smartphone et appuyez sur licône de votre profil en haut à gauche, puis sur la Versa 2 sous votre nom. Vous verrez des applications dans la grille ci-dessous. Appuyez dessus et vous verrez une liste de toutes les applications installées et des applications que vous pouvez installer dans un onglet séparé.

Faites glisser votre doigt de droite à gauche sur votre Versa> appuyez sur Exercice> balayez jusquà Nager> appuyez sur le rouage des paramètres> modifiez la longueur de la piscine.

Faites glisser votre doigt du haut de lécran principal sur le Fitbit Inspire et Inspire HR et vous trouverez toutes les nouvelles notifications.

Faites glisser votre doigt depuis le bas de lécran principal sur le Fitbit Inspire ou Inspire HR et la plupart des mesures qui apparaissent dans lapplication Fitbit apparaîtront ici. Vous pouvez également appuyer sur le bas de lécran principal et les mesures apparaîtront sous lhorloge.

Appuyez sur le bouton à gauche de lécran et maintenez-le enfoncé> faites défiler jusquà Notifications et appuyez pour activer ou désactiver.

Appuyez sur le bouton à gauche de lInspire ou de lInspire HR et vous serez ramené à lécran précédent sur lécran.

Appuyez sur le bouton à gauche de lInspire ou de lInspire HR lorsque vous êtes sur lécran daccueil principal et lécran se mettra en veille.

Faites glisser votre doigt de haut en bas depuis lécran daccueil> sélectionnez Exercice> faites glisser vers le bas jusquà Nager> faites glisser vers le bas pour accéder à la longueur de la piscine avant dappuyer sur Nager> modifier la longueur. Vous pouvez également changer lunité entre les mètres et les yards. Cette fonctionnalité nest pas disponible pour lInspire.

Certains exercices vous permettent de définir un objectif de distance, de calories ou de temps. Faites glisser votre doigt de haut en bas depuis lécran daccueil principal> sélectionnez Exercice> faites glisser votre doigt vers le bas jusquà lexercice que vous souhaitez faire et appuyez dessus. Si la fonction Définir un objectif est disponible, elle sera sous loption de démarrage. Appuyez sur Définir un objectif et sélectionnez lobjectif souhaité. Cette fonctionnalité nest pas disponible sur lInspire.

Rendez-vous dans lapplication Fitbit> appuyez sur licône Inspire ou Inspire HR en haut à gauche de lapplication> appuyez sur Cadrans dhorloge> appuyez sur longlet Toutes les horloges en haut et sélectionnez une nouvelle horloge ou sélectionnez Choisir une nouvelle horloge sur Mes horloges languette.

Faites glisser votre doigt depuis le haut de lécran ou maintenez le bouton du haut sur le côté droit de la Versa standard enfoncé. Vous pouvez également gérer certaines options de notification sur la Versa elle-même, balayer vers les paramètres et accéder aux notifications - ici, vous pouvez désactiver les notifications pendant lexercice ou lorsque vous dormez.

Appuyez sur le bouton de gauche et maintenez-le enfoncé et faites-le glisser de droite à gauche. Appuyez ensuite sur la section des notifications et activez ou désactivez.

Appuyez sur le bouton gauche et maintenez-le enfoncé. Cela vous mènera directement aux commandes de la musique. La Versa Lite vous oblige à démarrer la musique à partir de votre téléphone, tandis que la Versa standard dispose dun contrôle à lécran.

Pour écouter de la musique sans téléphone, vous devez connecter des écouteurs à votre Versa. Sur la montre, accédez à Paramètres> Bluetooth et vous pouvez vous connecter à un nouvel appareil. Mettez les écouteurs en mode couplage et ils apparaîtront sur votre Versa. Sélectionnez les écouteurs pour les coupler avec Versa et vous avez terminé. Ce nest pas une option sur la Versa Lite.

Pour configurer une carte pour Fitbit Pay, vous devez vous rendre dans lapplication pour smartphone Fitbit, appuyez sur licône de votre profil en haut à gauche, puis appuyez sur votre Versa sous votre nom. Vous verrez loption pour Wallet dans la grille dicônes ci-dessous. Vous pouvez ensuite ajouter votre carte de paiement. Fitbit Pay nest pas disponible sur la Versa Lite Edition.

Si vous disposez dune configuration de carte de paiement, vous pourrez appuyer et maintenir le bouton gauche de votre Fitbit Versa pour lancer Fitbit Pay. Vous pouvez ensuite payer jusquà 30 £ sur un terminal de carte sans contact.

Balayez vers les applications, puis appuyez et maintenez une icône. Vous pourrez ensuite faire glisser pour réorganiser les icônes, notamment en les déplaçant vers différentes pages.

Si vous souhaitez ajouter ou supprimer des applications de votre Versa ou Versa Lite, accédez à lapplication pour smartphone et appuyez sur licône de votre profil dans le coin supérieur gauche, puis appuyez sur le tracker Versa sous votre nom. Vous verrez des applications dans la grille ci-dessous. Appuyez dessus et vous verrez une liste de toutes les applications installées et des applications que vous pouvez installer dans un onglet séparé.

Bien que vous puissiez lier et synchroniser vos comptes Fitbit et Strava, vous avez également la possibilité de vous connecter à lapplication Strava sur votre Versa ou Versa Lite. Ceci est à nouveau fait dans lapplication pour smartphone: comme ci-dessus, accédez à votre liste dapplications et localisez lapplication Strava. Vous verrez une icône de paramètres à côté de lapplication dans la liste. Appuyez dessus et vous pourrez vous connecter avec les détails de votre compte Strava.

Faites glisser votre doigt de droite à gauche sur votre Versa> appuyez sur Exercice> balayez jusquà Nager> appuyez sur le rouage des paramètres> modifiez la longueur de la piscine.

Cest simple, faites glisser votre doigt depuis le bas de lécran ou maintenez le bouton du bas sur le côté droit enfoncé. Vous pouvez également gérer certaines options de notification sur lIonic lui-même, balayer vers les paramètres et accéder aux notifications - ici, vous pouvez désactiver les notifications pendant lexercice ou lorsque vous dormez.

Faites glisser votre doigt depuis le haut de lécran ou appuyez sur le bouton en haut à droite et maintenez-le enfoncé. Cela vous mènera directement aux commandes de la musique.

Pour écouter de la musique sans téléphone, vous devez connecter des écouteurs à votre Ionic. Sur la montre, accédez à Paramètres> Bluetooth et vous pouvez vous connecter à un nouvel appareil. Mettez les écouteurs en mode dappairage et ils apparaîtront sur votre Ionic. Sélectionnez les écouteurs pour les coupler avec Ionic et vous avez terminé.

Sans téléphone, vous devrez mettre la musique directement sur le Ionic pour écouter de la musique en déplacement. Vous aurez besoin de la dernière version de Fitbit Connect sur votre PC pour ce faire. Cette application vous donnera la possibilité de transférer de la musique sur votre montre, en sélectionnant cette musique directement à partir du disque dur de votre PC.

Pour configurer une carte pour Fitbit Pay, vous devez vous rendre dans lapplication pour smartphone Fitbit, puis appuyez sur licône de votre profil en haut à gauche, puis sur Ionic sous votre nom. Vous verrez loption pour Wallet dans la grille dicônes ci-dessous. Vous pouvez ensuite ajouter votre carte de paiement. Pour ceux du Royaume-Uni, seule la banque Santander est prise en charge.

Appuyez longuement sur le bouton gauche de lIonic et vous ouvrirez les paiements.

Balayez vers les applications, puis appuyez et maintenez une icône. Vous pourrez ensuite faire glisser pour réorganiser les icônes, notamment en les déplaçant vers différentes pages.

Si vous souhaitez ajouter ou supprimer des applications de votre Ionic, accédez à lapplication pour smartphone et appuyez sur licône de votre profil en haut à gauche, puis sur Ionic sous votre nom. Vous verrez des applications dans la grille ci-dessous. Appuyez dessus et vous verrez une liste de toutes les applications installées et des applications que vous pouvez installer dans un onglet séparé.

Bien que vous puissiez lier et synchroniser vos comptes Fitbit et Strava, vous avez également la possibilité de vous connecter à lapplication Strava sur votre Ionic lui-même. Ceci est à nouveau fait dans lapplication pour smartphone: comme ci-dessus, accédez à votre liste dapplications et localisez lapplication Strava. Vous verrez une icône de paramètres à côté de lapplication dans la liste. Appuyez dessus et vous pourrez vous connecter avec les détails de votre compte Strava.

Faites glisser votre doigt du haut de lécran principal sur le Fitbit Charge 3 et vous trouverez toutes les nouvelles notifications.

Faites glisser votre doigt depuis le bas de lécran principal sur le Fitbit Charge 3 et toutes les mesures qui apparaissent dans lapplication Fitbit apparaîtront ici, des étapes aux données sur la santé des femmes.

Faites glisser votre doigt de droite à gauche de lécran principal et continuez à glisser jusquà ce que vous atteigniez les paramètres. Appuyez sur les paramètres et faites défiler jusquà Notifications pendant le sommeil. Appuyez dessus, puis désactivez-les.

Appuyez sur le bouton inductif à gauche de la Charge 3 et vous serez ramené à lécran précédent sur lécran.

Appuyez sur le bouton inductif à gauche du Charge 3 lorsque vous êtes sur lécran daccueil principal et lécran se mettra en veille.

Faites glisser votre doigt de droite à gauche depuis lécran daccueil> sélectionnez Exercice> faites glisser votre doigt vers Nager> faites glisser votre doigt vers le bas pour accéder à la longueur de la piscine avant dappuyer sur Nager> changer la longueur. Vous pouvez également changer lunité entre les mètres et les yards.

Certains exercices vous permettent de définir un objectif de distance, de calories ou de temps. Faites glisser votre doigt de droite à gauche à partir de lécran daccueil principal> sélectionnez Exercice> faites glisser votre doigt sur lexercice que vous souhaitez faire et appuyez dessus. Si la fonction Définir un objectif est disponible, elle sera sous loption de démarrage. Appuyez sur Définir un objectif et sélectionnez lobjectif souhaité.

Appuyez sur le bouton inductif à gauche du Charge 3. et maintenez-le enfoncé. Vous pouvez ensuite activer ou désactiver les notifications.

Appuyez sur le bouton inductif à gauche du Charge 3. et maintenez-le enfoncé. Vous pouvez ensuite activer ou désactiver le réveil de lécran.

Rendez-vous dans lapplication Fitbit> appuyez sur licône Charge 3 en haut à gauche de lapplication> appuyez sur Cadrans dhorloge> appuyez sur longlet Toutes les horloges en haut et sélectionnez une nouvelle horloge ou sélectionnez Choisir une nouvelle horloge sur longlet Mes horloges.

Appuyez sur votre Charge 2 juste en dessous de lécran et vous verrez les différentes mesures apparaître à lécran à chaque pression suivante.

Appuyez sur le bouton sur le côté de lécran du Fitbit Charge 2 pour réveiller lécran. Chaque pression suivante sur le bouton présentera loption de menu suivante, de la fréquence cardiaque à lexercice, en passant par les alarmes.

Accédez à longlet Tableau de bord de lapplication Fitbit> appuyez à nouveau sur limage de votre Charge 2 en haut à gauche> faites défiler jusquà Eléments de menu> choisissez les éléments de menu qui apparaissent et réorganisez-les.

Appuyez sur le bouton à gauche de votre Fitbit Charge 2 jusquà ce que vous arriviez à loption dexercice, qui sera exécutée par défaut, sauf si vous la modifiez. Appuyez sur sous lécran pour parcourir les différents exercices, qui comprennent la course, les poids, le tapis roulant, lentraînement, lelliptique, le vélo et lentraînement par intervalles, par défaut.

Appuyez sur le bouton à gauche de lécran et maintenez-le enfoncé pour commencer à marquer un exercice, puis à nouveau pour le terminer. Un résumé apparaîtra alors dans la section des exercices hebdomadaires du tableau de bord.

Appuyez sur le bouton à gauche de lécran jusquà ce que vous atteigniez le menu de fréquence cardiaque> appuyez sous lécran pour afficher la fréquence cardiaque au repos.

Appuyez sur le bouton à gauche de lécran jusquà ce que vous arriviez au menu Chronomètre> maintenez le bouton enfoncé pour démarrer le chronomètre> maintenez-le à nouveau pour arrêter le chronomètre.

Appuyez sur le bouton à gauche de lécran jusquà ce que vous arriviez au menu Relax> appuyez sous lécran pour sélectionner une session de respiration guidée de deux ou cinq minutes> maintenez le bouton enfoncé pour démarrer la session.

Appuyez sur le bouton à gauche de lécran jusquà ce que vous atteigniez le menu Notifications> maintenez le bouton enfoncé pour activer ou désactiver les notifications.

Ouvrez lapplication Fitbit> cliquez sur Aujourdhui> cliquez sur la vignette de fréquence cardiaque> balayez vers la gauche sur le graphique en haut. Votre niveau Cardio Fitness sera affiché ici sous forme de plage de chiffres.

Les clips permettant de changer les sangles de votre Fitbit Charge 2 se trouvent sous lappareil. Tirez chaque côté vers larrière et le tracker se libèrera des sangles actuelles, vous permettant den mettre une autre.

Ouvrez lapplication Fitbit> cliquez sur longlet Aujourdhui> cliquez sur licône de votre profil dans le coin supérieur gauche, puis sur Charge 2 sous votre nom> faites défiler jusquà Raccourcis dexercice> Entraînement par intervalles> choisissez si vous voulez activer ou désactiver le GPS connecté, combien répète que vous voulez faire et définissez vos temps de déménagement et de repos.

Le changement des sangles sur lAlta fonctionne de la même manière que sur le Fitbit Charge 2. Retournez lAlta, tirez les clips de chaque côté du tracker sur le côté et le tracker sera libéré du bracelet

Ouvrez lapplication Fitbit> cliquez sur licône Alta dans le coin supérieur gauche> Cadran dhorloge> choisissez votre préférence.

Un appel téléphonique est représenté par une série de vibrations avec des pauses entre les deux, une série de vibrations continues vous indique que vous avez atteint votre objectif dactivité, une vibration continue est lalarme silencieuse et deux courtes vibrations vous rappellent de bouger.

Ouvrez lapplication Fitbit> cliquez sur votre profil dans le coin supérieur gauche, puis sur votre coach électronique sous votre nom> Personnaliser laffichage. De là, vous pourrez masquer, afficher et réorganiser les données qui apparaissent sur votre Fitbit Alta et Alta HR, y compris la batterie, les pas, les calories, la distance et autres.

LAlta HR mesure le temps dendormissement, les stades de sommeil paradoxal, léger et profond. Cela vous expliquera également pourquoi chacune de ces étapes est importante. Ouvrez lapplication Fitbit> cliquez sur la vignette de sommeil dans Aujourdhui> appuyez sur le jour pour lequel vous souhaitez plus danalyse.

Vous verrez beaucoup de données si vous faites défiler vers le bas, y compris une moyenne sur 30 jours et un point de référence si vous appuyez sur les onglets appropriés sous Étapes de sommeil. Vous pouvez également appuyer sur le graphique en haut pour une ventilation des étapes.

Ouvrez lapplication Fitbit> cliquez sur la vignette de sommeil dans Aujourdhui> cliquez sur le rouage des paramètres dans le coin supérieur droit> activez ou désactivez Recevoir des informations sur le sommeil.

Le bleu cest les SMS et les appels téléphoniques avec une vibration haptique plus longue réservée à ce dernier, le jaune est une alarme silencieuse, le rose est un rappel pour bouger et le vert est la progression de votre activité quotidienne.

Il y a cinq lumières sur le Flex 2, chacune représentant 20% de lobjectif que vous vous êtes fixé. Par exemple, tous les 2000 pas, vous obtiendrez une autre LED allumée si vous avez un objectif de 10 000 pas.

La fonction de suivi de la natation doit être activée dans lapplication Fitbit avant de commencer à nager. Assurez-vous que la longueur de la piscine est correcte dans lapplication et soyez averti quune pause entre les tours entraînera un suivi moins précis.

Appuyez sur le bouton à gauche de lécran de votre Blaze et vous serez renvoyé à lécran daccueil, peu importe où vous vous trouvez dans les options du menu.

Il existe quatre options de cadran dhorloge pour le Fitbit Blaze, chacune ayant ses propres fonctionnalités interactives sensibles au toucher. Pour changer, cliquez sur votre tracker Blaze en haut du tableau de bord> sélectionnez loption Horloge pour changer.

Depuis lécran daccueil du Blaze> faites glisser votre doigt du haut vers le bas pour afficher les options musicales. Si vous êtes en mode exercice ou sur un autre écran que lécran daccueil, maintenez le bouton supérieur droit enfoncé pendant trois secondes et ils apparaîtront.

En mode exercice sur le Fitbit Blaze, si vous souhaitez contrôler le volume de votre musique, maintenez le bouton supérieur droit enfoncé pendant trois secondes. Vous pourrez ensuite mettre en pause, lire et sauter des pistes, ainsi quutiliser les boutons en haut et en bas à droite pour régler le niveau de musique dans lécran de contrôle de la musique.

Un glissement vers le haut à partir du bas de laffichage de lhorloge de la maison affichera vos notifications, qui peuvent être supprimées en glissant à droite sur la notification elle-même. Si vous êtes en mode exercice ou sur un autre écran que lécran daccueil, maintenez le bouton en bas à droite pendant trois secondes et vos notifications apparaîtront.

Pour plus dinformations sur Fitbit et ses appareils, visitez notre hub Fitbit pour toutes les actualités et avis .

Écrit par Britta O'Boyle.