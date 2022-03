Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé les AirTags en avril 2021, mais un brevet récent a suggéré que ce ne serait peut-être pas la seule étiquette que nous verrons de la société à l'avenir.

Une demande de brevet repérée par PatentlyApple (via Wareable ) présente la possibilité d'un capteur portable porté autour du corps ou sur des vêtements qui surveille les caractéristiques de santé et de forme physique. Il est suggéré que le capteur - ou l'étiquette - communiquerait sans fil avec un appareil central, que nous supposerions être un iPhone ou une Apple Watch.

Le brevet fait référence aux capteurs fonctionnant individuellement ou collectivement, et parle de la capacité d'offrir des informations sur divers facteurs de forme physique et de santé, comme la posture, l'exposition au soleil, la pression artérielle, la glycémie, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire.

PatentlyApple

On dit également qu'ils seraient capables de suivre et d'analyser les activités, comme la course, la randonnée, le vélo et la marche. Selon le brevet, vous seriez en mesure de contrôler et de configurer les capteurs à partir de l'appareil central, comme de déterminer où ils sont placés.

Nous nous attendons à ce que tout capteur ou étiquette comme le brevet décrit se synchronise directement avec l'application Santé d'Apple, bien qu'il ne soit pas surprenant de voir les étiquettes comme des extensions de l'Apple Watch également, permettant à Apple d'offrir une gamme plus large de surveillance de la santé que la smartwatch est actuellement capable de.

Bien sûr, pour l'instant, il ne s'agit que d'une demande de brevet, et de nombreux brevets ne voient jamais le jour, mais un Apple HealthTag ne se sent certainement pas au-delà du domaine du possible.

Écrit par Britta O'Boyle.