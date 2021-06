Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple Fitness + a été lancé en décembre 2020 en tant quexpérience de remise en forme par abonnement conçue autour de l Apple Watch , en concurrence avec FIIT et Peloton .

Faisant partie de la famille de services connectés Apple One , mais également accessible seul, Fitness + permet aux utilisateurs dApple de se mettre en forme à laide des appareils Apple, tous conçus pour une Apple Watch. Nous avons tous les détails que vous devez savoir sur le service ici, alors attachez-vous pour tout savoir.

En termes simples, Apple Fitness + est un moyen de terminer vos entraînements dans le cadre de votre choix, que ce soit dans une salle de sport que vous visitez, chez vous ou à lextérieur, en utilisant Apple Watch pour sassocier avec des éléments visuels sur un iPhone , un iPad ou une Apple TV.

Il vous offre lexpérience de style studio qui est devenue si convoitée, sans équipement supplémentaire nécessaire. Vous pouvez soutenir votre téléphone, suivre une séance dentraînement et obtenir des affichages de statistiques personnalisés à la fois sur votre poignet et sur lécran de votre choix en temps réel.

Il existe un large éventail de types dactivités pour vous assurer quil y en a beaucoup pour plaire aux gens, y compris le cyclisme, le tapis roulant, laviron, le HIIT, la force, le yoga, la danse, les troncs et le temps de recharge conscient, entre autres.

Enfin, si vous avez Apple Music, vous y trouverez également une intégration, vous permettant de parcourir et denregistrer facilement des listes de lecture adaptées à chaque entraînement.

Apple Fitness + est très bien conçu pour les montres Apple, mais ne fonctionnera pas avec toutes les combinaisons de montres et diPhones. La condition de base est une Apple Watch Series 3 ou version ultérieure associée à au moins un iPhone 6s ou version ultérieure, ou un iPhone SE .

Du côté de liPad, le service fonctionnera avec liPad Pro, liPad (5e génération ou plus récent), liPad mini 4 ou plus récent, liPad Air 2 ou liPad Air (3e génération), tandis que l Apple TV 4K (nouveau et ancien) et Apple TV HD le supporte tous les deux.

En termes déquipement dexercice, vous devrez apporter le vôtre, et contrairement à Peleton , où vous achetez le vélo ou le tapis roulant et vous inscrivez à ladhésion, Apple sattend à ce que vous les ayez. En termes de kit dexercice, les entraînements qui utilisent le kit se concentrent actuellement autour de vous, nécessitant soit des haltères, un tapis de yoga, un vélo dexercice, un rameur ou un tapis roulant, bien quil existe un certain nombre de cours - comme beaucoup dentraînements HIIT - qui nont besoin de rien dautre que vous-même.

Chaque cours dure entre cinq et 45 minutes. De nouvelles classes sont ajoutées chaque semaine dans le catalogue, ce qui signifie quil existe des centaines de classes différentes pour vous aider à démarrer. Lorsque vous ouvrez Fitness +, vous pouvez sélectionner le type dentraînement que vous souhaitez faire en haut, appuyez sur Filtre, puis sélectionnez lentraîneur, lheure et la musique et vous obtiendrez une liste des entraînements disponibles.

Pour vous intégrer aux cours, Fitness + vous recommandera des cours en fonction de ce que vous avez déjà fait. Le moteur de recommandations Fitness + suggère des entraînements selon les horaires, les types et les entraîneurs que vous faites habituellement (en regardant les 60 derniers jours.) Les choses que vous ne faites pas ou ne pouvez pas faire napparaîtront pas dans les recommandations, à lexception des entraînements gratuits. suggérées pour les entraînements croisés qui sont clairement étiquetés comme des suggestions pour équilibrer votre routine.

Et tandis que les cours sont animés par des entraîneurs professionnels exclusifs, il y a des conseils pour votre niveau de forme physique. Il existe également des programmes dentraînement si vous ne savez pas par où commencer - mais seulement trois pour le moment. Ces programmes comprennent des séances dentraînement pour les adultes plus âgés, des séances dentraînement pour la grossesse et des séances dentraînement pour les débutants. De plus, il existe la fonction Time to Walk qui est conçue pour être une expérience audio immersive lorsque vous marchez.

Lapplication est livrée avec un certain nombre de listes de lecture intégrées pour correspondre à lexercice à lécran, bien que vous puissiez également apporter vos propres listes de lecture. Pour ce dernier, vous aurez besoin dun abonnement Apple Music.

Les meilleures choses de la vie sont rarement gratuites, et Fitness + ne fait pas exception - Apple a un service premium sur ses mains, ici. Son prix standard est de 9,99 $ ou 9,99 £ chaque mois, bien que vous puissiez souscrire un abonnement annuel pour 79,99 $ ou 79,99 £.

Tous les nouveaux achats Apple Watch à partir de décembre 2020 sont accompagnés dun essai de trois mois de Fitness +, vous permettant de goûter au service avec votre nouveau portable. Les propriétaires actuels dApple Watch peuvent essayer pendant un mois avant le début de labonnement mensuel / annuel.

Cependant, il y a aussi le système dadhésions Apple One à gérer. Apple noffre pas initialement Fitness + dans le cadre des deux niveaux inférieurs dApple One, mais si vous vous inscrivez au plan Apple One Premier pour 29,99 $ ou 29,99 £ chaque mois, vous bénéficierez de Fitness + avec tous les autres abonnements apportés par le niveau.

Pour plus de détails, consultez notre guide sur Apple One.

squirrel_widget_2670421

squirrel_widget_2670420

Meilleure montre Garmin 2021: Comparaison de Fenix, Forerunner et Vivo Par Chris Hall · 3 Juin 2021

Fitness + est actuellement disponible en Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Écrit par Max Freeman-Mills et Stuart Miles. Édité par Britta O'Boyle.