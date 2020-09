Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lévénement de septembre dApple a organisé une véritable panoplie de nouveaux produits et services quil lance, mais lun des plus accrocheurs était Apple Fitness +, une nouvelle expérience de fitness quil lance.

Faisant partie de la famille de services connectés Apple One , mais également accessible seul, Fitness + ressemble à une nouvelle façon formidable de se mettre en forme avec les appareils Apple, tous conçus avec une Apple Watch à lesprit. Nous avons tous les détails que vous devez savoir sur le nouveau service ici, alors attachez-vous pour tout savoir.

En termes simples, Apple Fitness + est une nouvelle façon de terminer vos entraînements dans le cadre de votre choix, que ce soit dans une salle de sport que vous visitez, chez vous ou à lextérieur, en utilisant Apple Watch pour associer des éléments visuels sur un iPhone, un iPad ou une Apple TV.

Il vous offre lexpérience de style studio qui est devenue si convoitée, en particulier pendant le verrouillage, sans équipement supplémentaire nécessaire. Limage ci-dessus est la démonstration la plus succincte - vous pouvez soutenir votre téléphone, suivre un entraînement et obtenir des affichages de statistiques personnalisés à la fois sur votre poignet et sur lécran de votre choix en temps réel.

Le service proposera des entraînements que vous pourrez effectuer vous-même, ainsi que des cours de style studio auxquels vous pourrez vous connecter avec le casting de formateurs Apple fièrement présentés, qui ressemblent tous, eh bien, à des gourous du fitness, donc cest bien.

Il propose également un large éventail de types dactivités pour sassurer quil y en a beaucoup pour plaire aux gens, y compris le cyclisme, le tapis roulant, laviron, le HIIT, la force, le yoga, la danse, le tronc et le temps de recharge, entre autres.

Enfin, si vous avez Apple Music, vous y trouverez également une intégration, vous permettant de parcourir et denregistrer facilement des listes de lecture adaptées à chaque entraînement.

Apple Fitness + est très bien conçu pour les montres Apple, mais ne fonctionnera pas avec toutes les combinaisons de montres et diPhones. Lexigence de base est une Apple Watch Series 3 ou version ultérieure associée à au moins un iPhone 6s ou version ultérieure, ou un iPhone SE.

Du côté de liPad, le service fonctionnera avec liPad Pro, liPad (5e génération ou plus récent), liPad mini 4 ou plus récent, liPad Air 2 ou liPad Air (3e génération), tandis que lApple TV 4K et lApple TV HD prendront tous deux en charge il.

Les meilleures choses de la vie sont rarement gratuites, et Fitness + ne fait pas exception - Apple a un service premium à portée de main, ici. Son prix standard est de 9,99 $ ou 9,99 £ chaque mois, bien que vous puissiez souscrire un abonnement annuel pour 79,99 $ ou 79,99 £.

Cependant, il y a aussi le nouveau système dadhésions Apple One à gérer. Apple noffre pas initialement Fitness + dans le cadre des deux niveaux inférieurs dApple One, mais si vous vous inscrivez au plan Apple One Premier pour 29,99 $ ou 29,99 £ chaque mois, vous bénéficierez de Fitness + avec tous les autres abonnements apportés par le niveau.

Heureusement, tous les nouveaux achats Apple Watch à partir de maintenant seront accompagnés dun essai de trois mois de Fitness +, vous permettant de goûter au service avec votre nouveau portable. Fait intéressant, Best Buy semble déjà proposer un essai de six mois, ce qui montre que les détaillants peuvent être en mesure daugmenter cette incitation.

Écrit par Max Freeman-Mills.