Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple Fitness+ a été lancé en décembre 2020 en tant quexpérience de fitness par abonnement conçue autour de l Apple Watch , en concurrence avec FIIT et Peloton .

Faisant partie de la famille de services connectés Apple One mais également accessible seul, Fitness+ permet aux utilisateurs dApple de se mettre en forme en utilisant les appareils Apple, tous conçus avec une Apple Watch à lesprit. Nous avons tous les détails que vous devez savoir sur le service ici, alors attachez-vous pour tout savoir.

En termes simples, Apple Fitness+ est un moyen de vous entraîner dans le cadre que vous préférez, que ce soit dans une salle de sport que vous visitez, chez vous ou à lextérieur en utilisant Apple Watch pour lassocier aux visuels daccompagnement sur un iPhone , un iPad ou une Apple TV.

Il vous offre lexpérience de style studio qui est devenue si convoitée, sans aucun équipement supplémentaire nécessaire. Vous pouvez soutenir votre téléphone, suivre une séance dentraînement et obtenir des affichages de statistiques personnalisés à la fois sur votre poignet et sur lécran de votre choix en temps réel.

Il existe un large éventail de types dactivités pour sassurer quil y a beaucoup à faire pour plaire aux gens, y compris le cyclisme, le tapis roulant, laviron, le HIIT, la force, le yoga, la danse, le tronc, le Pilates, la méditation et le temps de récupération conscient, entre autres.

Enfin, si vous avez Apple Music, vous y trouverez également une intégration, vous permettant de parcourir et denregistrer facilement des listes de lecture adaptées à chaque entraînement.

Apple Fitness+ est conçu pour les montres Apple, mais ne fonctionnera pas avec toutes les combinaisons de montres et diPhone. Lexigence de base est une Apple Watch Series 3 ou ultérieure associée à au moins un iPhone 6s ou ultérieur, ou un iPhone SE .

Côté iPad, le service fonctionnera avec iPad Pro, iPad (5e génération ou ultérieure), iPad mini 4 ou version ultérieure, iPad Air 2 ou iPad Air (3e génération), tandis quApple TV 4K (nouveau et ancien) et Apple TV HD le supporte tous les deux.

En termes déquipement dexercice, vous devrez apporter le vôtre, et contrairement à Peleton , où vous achetez le vélo ou le tapis roulant et vous inscrivez à leur plan dabonnement, Apple sattend à ce que vous les ayez déjà. En termes de kit dexercice, les séances dentraînement qui utilisent des kits se concentrent actuellement autour de vous nécessitant soit des haltères, un tapis de yoga, un vélo dappartement, un rameur ou un tapis roulant, bien quil existe un certain nombre de cours - comme beaucoup de séances dentraînement HIIT - qui ne nécessitent rien dautre que vous-même.

Chaque cours dure entre cinq et 45 minutes. De nouvelles classes sont ajoutées chaque semaine dans le catalogue, ce qui signifie quil existe des centaines de classes différentes pour vous aider à démarrer. Lorsque vous ouvrez Fitness+, vous pouvez sélectionner le type dentraînement que vous souhaitez faire en haut, appuyez sur Filtrer, puis sélectionnez lentraîneur, lheure et la musique et vous obtiendrez une liste des entraînements disponibles.

Pour vous inscrire aux cours, Fitness+ vous recommandera des cours en fonction de ce que vous avez déjà fait. Le moteur de recommandations Fitness+ suggère des entraînements selon les horaires, les types et les entraîneurs que vous faites habituellement (en regardant les 60 derniers jours). Les choses que vous ne faites pas ou ne pouvez pas faire napparaîtront pas dans les recommandations, à lexception des des séances dentraînement suggérées pour lentraînement croisé qui sont clairement étiquetées comme des suggestions pour équilibrer votre routine.

Et tandis que les cours sont animés par des entraîneurs professionnels exclusifs, il y a des conseils pour votre niveau de forme physique. Il existe également des programmes dentraînement si vous ne savez pas par où commencer - mais seulement trois pour le moment. Ces programmes comprennent des séances dentraînement pour les personnes âgées, des séances dentraînement pour la grossesse et des séances dentraînement pour les débutants. De plus, il existe la fonction Time to Walk qui est conçue pour être une expérience audio immersive pour la marche.

Lapplication est livrée avec un certain nombre de listes de lecture intégrées pour correspondre à lexercice à lécran, bien que vous puissiez également apporter vos propres listes de lecture. Pour ce dernier, vous aurez cependant besoin dun abonnement Apple Music.

Les meilleures choses de la vie sont rarement gratuites, et Fitness+ ne fait pas exception - Apple a un service premium entre les mains, ici. Son prix standard est de 9,99 $ ou 9,99 £ chaque mois, bien que vous puissiez souscrire un abonnement annuel pour 79,99 $ ou 79,99 £.

Les tout nouveaux achats Apple Watch à partir de décembre 2020 saccompagnent dun essai de trois mois de Fitness+, vous permettant de tester le service avec votre nouveau portable. Les propriétaires actuels dApple Watch peuvent essayer pendant un mois avant le début de labonnement mensuel/annuel.

Il y a aussi le système dadhésion Apple One à affronter, cependant. Apple noffre pas initialement Fitness + dans le cadre des deux niveaux inférieurs dApple One, mais si vous vous inscrivez au plan Apple One Premier pour 29,99 $ ou 29,99 £ chaque mois, vous obtiendrez Fitness + avec tous les autres abonnements du niveau apporte.

Pour plus de détails, consultez notre guide sur Apple One.

squirrel_widget_2670421

squirrel_widget_2670420

Parallèlement à tous les cours dintroduction proposés par Apple sur Fitness + comme le HIIT, le cyclisme, le tapis roulant et laviron, la société a annoncé que le 27 septembre 2021, Fitness + commencera à proposer des cours de méditation et un nouveau programme intitulé Workouts to Get Ready for Saison de neige. Ces cours seront dirigés par le double médaillé dor olympique Ted Ligety et aideront les utilisateurs à se préparer au ski et au snowboard lorsquil est temps de dévaler les montagnes.

Apple affirme que ses entraînements de la saison des neiges aideront les utilisateurs à se concentrer sur léquilibre, la force de base et lendurance - tous des aspects essentiels pour réussir sur les pistes en hiver.

Fitness+ est actuellement disponible en Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Cependant, lors de lévénement multimédia California Streaming dApple en 2021, la société a annoncé que Fitness + sétendrait à 15 nouveaux pays dici la fin de lannée. Ces nouveaux pays sont :

Meilleurs trackers de fitness 2021: Les meilleures bandes dactivité à acheter aujourdhui Par Britta O'Boyle · 2 Août 2021 Notre guide des meilleurs trackers de fitness disponibles, vous aidant à compter les pas, à suivre les calories, à surveiller votre fréquence

LAutriche

Brésil

Colombie

La France

Allemagne

Indonésie

Italie

Malaisie

Mexique

le Portugal

Russie

Arabie Saoudite

Espagne

la Suisse

Emirats Arabes Unis