Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a récemment annoncé un tracker de fitness appelé Halo View . Vous pouvez désormais pré-commander lappareil, qui sera lancé le mois prochain, et si vous en attrapez un avant sa sortie officielle, vous pouvez économiser 30 $ sur le portable .

La vue Halo ressemble énormément aux trackers Fitbit, et cela fonctionne aussi comme eux. Il offre un écran OLED couleur, une autonomie de sept jours, une résistance à leau de 50 mètres pour la natation, un capteur optique de fréquence cardiaque, un suivi du sommeil, une surveillance de loxygène dans le sang et la possibilité de suivre les changements de température de la peau pendant la nuit.

Gardez à lesprit quAmazon est entré pour la première fois dans le monde du fitness en 2020 avec le Halo Band . Le Halo View nest que sa dernière tentative pour rivaliser avec Fitbit, propriété de Google.

Le Halo View comprend notamment une année dabonnement gratuite à Halo Fitness , le service premium de fitness et de nutrition dAmazon qui coûte régulièrement 4 $ par mois. Semblable à Peloton , Halo Fitness propose des séances dentraînement et des méditations à la demande, ainsi que des recettes de Weight Watchers et Whole Foods Market.

Amazon Halo View sort le 8 décembre 2021. Il coûte généralement 79,99 $ aux États-Unis, mais pendant la période de précommande, vous pouvez lobtenir pour 49,99 $ sur Amazon US. Il existe en deux tailles : Petit/moyen et moyen/grand. Les deux tailles sont disponibles dans les options de couleur Active Black, Lavender Dream ou Sage Green.