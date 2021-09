Quest-ce que labonnement Halo dAmazon et combien ça coûte ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de lévénement matériel d Amazon à lautomne 2021, la société a dévoilé certains de ses produits les plus éloignés à ce jour . Tout, dun écho mural à un robot sur roues qui vous suit partout - jouer en toute sécurité était la dernière chose que lentreprise avait lintention de faire.

Cependant, lun de leurs nouveaux services principaux révélé - Amazon Halo - cherche à sattaquer à Apple et à son offre Fitness + basée sur les activités, tout en allant même plus loin via des procédures nutritionnelles supplémentaires.

Si vous cherchez à vous inscrire à un nouveau service de santé et de bien-être, voici tout ce que vous devez savoir sur Amazon Halo Fitness et Halo Nutrition.

Amazon Halo Fitness est un service dadhésion de suivi de la santé qui offre aux clients des centaines de programmes dentraînement de « classe en studio », allant de lentraînement dhaltérophilie à haute intensité au yoga léger et à la méditation, le tout à partir de leur téléviseur, ordinateur ou autre appareil intelligent.

Semblable à labonnement Fitness+ dApple lorsque lon utilise une Apple Watch , Halo Fitness sassocie à une bande Halo ou à Halo View directement sur lécran pour suivre votre fréquence cardiaque actuelle, les calories brûlées, les points dactivité gagnés, etc.

Et si vous êtes un peu confus, ne vous inquiétez pas. Le Halo Band et Halo View sont des produits matériels portés à votre poignet comme tout autre appareil de suivi de la santé, tandis que Halo Fitness et Halo Nutrition sont des services logiciels pour accompagner et améliorer votre expérience.

Ladhésion à Amazon Halo coûte 3,99 $ par mois aux États-Unis, ce qui comprend à la fois Halo Fitness et Halo Nutrition. Notamment, cependant, est le fait quAmazon offre une année complète de service gratuitement avec lachat dun nouveau tracker de fitness Halo View, qui coûtera 79,99 $ plus tard cette année.

Amazon Halo Nutrition est un nouveau service de planification de repas, de recherche de recettes et dintégration alimentaire.

La société espère que le logiciel vous aidera à la fois à mieux manger et à dépenser un peu plus dargent pour faire vos courses directement sur Amazon ou Whole Foods.

Les utilisateurs peuvent trouver des repas sains à manger directement dans lapplication, puis ajouter les ingrédients nécessaires pour les cuisiner à leur liste de courses Amazon. Plus tard dans la journée (ou demain), tout ce dont vous avez besoin pour préparer un dîner frais devrait être à votre porte.

Vraisemblablement, il se synchronisera de manière transparente avec vos autres lectures Halo sur le nombre de calories que vous avez brûlées tout au long de la journée afin de donner aux utilisateurs lestimation la plus précise possible de la progression de leurs objectifs de mise en forme.

Actuellement, les utilisateurs peuvent suivre les entraînements de lune des catégories suivantes, qui incluent, sans sy limiter :

Fonctionnement

Cyclisme

Base-ball

Basketball

Nager

Tennis

Frisbee ultime

Volley-ball

Water polo

Lutte

Fait intéressant, le Halo Band sans écran se vend 99,99 $ aux États-Unis, tandis que la nouvelle version à écran se vendra 79,99 $.

