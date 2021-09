Halo View est un groupe Halo avec un écran OLED

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a annoncé une nouvelle version de son tracker de fitness, mais cette fois avec un écran.

Arrivant à temps pour la saison des vacances, le Halo View est similaire au Band de lannée dernière, mais arbore un écran AMOLED pour vous donner du temps et des informations sans avoir à lancer lapplication mobile Halo à chaque fois. Il introduit également un retour haptique.

Les capteurs incluent la fréquence cardiaque et la surveillance de loxygène dans le sang.

Il est disponible dans un design résistant à la baignade, avec un bracelet en silicone en trois couleurs différentes - noir, rose et vert. Des sangles supplémentaires seront également mises à disposition.

La batterie a une autonomie de 7 jours et ne coûtera que 79,99 $ lorsquelle sera disponible.

Halo Fitness et Halo Nutrition sont également annoncés.

À venir plus tard cette année, Halo Fitness est essentiellement lalternative dAmazon à Apple Fitness +. Il sagit dun service avec des plans de remise en forme et des séances dentraînement en direct et sera disponible dans le cadre de ladhésion à Halo.

Halo Nutrition est un nouveau service logiciel qui présente des milliers doptions dalimentation saine et équilibrée sur le plan nutritionnel. Il peut également être lié à une liste dachats Alexa existante pour ajouter automatiquement tous les ingrédients en un seul clic ou par commande vocale via Alexa.

Il sera disponible début 2022 et fera également partie du service dabonnement habituel de Halo.

