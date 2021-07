Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il nest pas rare que des entreprises développent ou envisagent de nouveaux produits en coulisses. En fait, cest assez standard. Mais il est toujours intéressant de jeter un coup dœil derrière le rideau et den savoir plus sur ce que certains des grands géants de la technologie ont expérimenté ces dernières années. Par exemple, Amazon aurait travaillé sur un dispositif de suivi pour les enfants.

Selon Bloomberg , Amazon a fabriqué un appareil portable compatible Alexa à 99 $ pour les enfants en 2019. Appelé Seeker, il comportait un GPS, une activation vocale pour Alexa et éventuellement un clip, un porte-clés ou un bracelet pour que les tout-petits le gardent sur eux à tout moment. . Il devait être lancé en 2020 pour les enfants âgés de 4 à 12 ans. Lidée était quAmazon lutiliserait pour fournir du contenu exclusif Amazon Kids Plus (anciennement Amazon FreeTime Unlimited) tout en permettant aux parents de suivre et de communiquer avec leurs enfants.

Cependant, on ne sait pas encore si le projet avancera un jour.

Cela dit, Bloomberg a affirmé quAmazon avait travaillé avec Disney sur un autre appareil portable appelé Magic Band. Il est prévu darriver cette année. Mais est-ce un jouet pour enfants ou plutôt le bracelet Magic de suivi des invités que Walt Disney propose dans ses parcs et hôtels ? Le rapport ne pouvait pas le dire, donc pour linstant, nous naurions pas despoir sur un tracker pour enfants sur le thème de Disney fabriqué par Amazon.

Gardez à lesprit que ce ne serait pas la première incursion dAmazon dans les produits pour enfants. Après tout, le détaillant en ligne propose des haut -parleurs Echo et des tablettes Fire adaptés aux enfants.