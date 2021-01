Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon développerait un nouvel appareil compatible Alexa qui recherche des signes dapnée du sommeil via un radar.

Selon Business Insider, le tracker dapnée du sommeil est un appareil de la taille dune paume qui peut sasseoir sur une table de chevet. Il exploite un radar à ondes millimétriques pour détecter votre respiration et surveille les interruptions et les signes de votre possible trouble dapnée du sommeil. Le projet dAmazon est actuellement en cours de développement sous le nom de code Brahms - le compositeur allemand de Lullaby.

Amazon a constitué une équipe au cours de lannée écoulée qui travaille sur lappareil. Dans son état actuel, le tracker ressemble apparemment à un «tampon hexagonal debout connecté à une base en fil métallique», a déclaré Business Insider. troubles tels que linsomnie.

Gardez à lesprit quil ne sagit pas de la première incursion dAmazon dans le secteur de la santé.

Lannée dernière, la société a publié le tracker de fitness Halo à 99 $ qui scanne votre corps et votre voix pour vous aider à améliorer votre santé. La société a également récemment lancé un service de livraison de médicaments sur ordonnance à part entière appelé Amazon Pharmacy.

Amazon a également lhabitude dajouter Alexa à toutes sortes dappareils, des anneaux aux micro-ondes. Apparemment, les trackers de sommeil sont les suivants.

Écrit par Maggie Tillman.