Amazon Halo est un groupe de fitness et une application de `` détection dhumeur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon lance un groupe de fitness appelé Amazon Halo. Lancé aux États-Unis dabord pendant une fenêtre daccès anticipé, le service coûtera 4 $ par mois sur une base continue.

Non seulement cela, mais il y aura aussi une application pour laccompagner, qui est capable destimer votre graisse corporelle à laide de lappareil photo de votre téléphone.

De plus, lappareil - qui dispose dun accéléromètre, dun capteur de température et dun moniteur de fréquence cardiaque - dispose également de microphones pour détecter la façon dont vous parlez et déterminer votre humeur. Lapplication vous donnera ensuite des conseils pour améliorer votre bien-être. Cela semble un peu effrayant, même si nous supposons que la prochaine étape est quAlexa sera à bord.

Le groupe est disponible pour un prix spécial de 64,99 $ incluant 6 mois dabonnement Halo (prix régulier: 99,99 $). Labonnement se renouvelle automatiquement pour 3,99 $ par mois après les 6 premiers mois.

squirrel_widget_339238

Halo peut également suivre votre activité bien sûr ainsi que votre sommeil et votre température. Si vous ne renouvelez pas votre abonnement Halo, vous aurez toujours accès aux bases, y compris les pas, le temps de sommeil et la fréquence cardiaque.

Le bracelet intelligent est conçu pour évaluer votre humeur et ce sont ces fonctionnalités légèrement excentriques sur lesquelles Amazon Halo semble mettre ses espoirs de succès.

Le détaillant semble faire beaucoup dinitiatives matérielles `` voyez ce qui bâton au cours des deux dernières années - vous vous souvenez de la bague intelligente Echo Loop et des lunettes intelligentes Echo Frames de lannée dernière?

Apple et Google continuent à se concentrer davantage sur les fonctionnalités de santé et à utiliser intelligemment les données pour aider les utilisateurs, mais, bien sûr, comme pour tout ce que nimporte quel géant de la technologie fait, la quantité de données quils détiennent sur nous est préoccupante.

Avec Amazon, il est possible que les appareils de santé nous présentent des aliments plus sains dans votre panier, vous recommandent une alimentation saine ou des livres ou des programmes de fitness - il y a certainement un énorme potentiel.

Vous pouvez choisir parmi trois combinaisons de couleurs pour leur Amazon Halo Band: une bande de tissu noir avec une capsule de capteur Onyx, une bande de tissu Blush avec une capsule de capteur Rose Gold, ou une bande de tissu dhiver avec une capsule de capteur Silver.

Il existe également divers tissus et bandes de sport supplémentaires que vous pouvez acheter pour lappareil.

Écrit par Dan Grabham.