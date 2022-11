Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le dernier rameur connecté de Hydrow, le Wave, est désormais disponible dans une gamme de couleurs différentes pour mieux s'adapter à votre intérieur.

Outre le modèle noir standard, sorti en septembre, le Hydrow Wave est désormais disponible dans les couleurs de l'édition limitée : coucher de soleil (orange), lever de soleil (jaune), rivière (bleu) et forêt (vert).

Chacune de ces nouvelles versions est proposée au prix de 1 695 £ au Royaume-Uni et peut être commandée sur le site Web de la société. Elles sont également disponibles aux États-Unis, également sur le site Web.

Le Hydrow Wave est une version plus petite, plus légère et moins chère du rameur original de Hydrow (tel que décrit sur Pocket-lint).

Il est doté d'un cadre monocoque en polycarbonate en deux parties et se connecte à l'expérience en ligne Hydrow. La résistance dynamique contrôlée par ordinateur vous donne l'impression de ramer dans l'eau tandis que des instructeurs vous présentent des cours sur des cours d'eau du monde entier.

Les cours sont présentés sur un écran de 16 pouces placé devant vous pendant que vous ramez, et le freinage électromagnétique est embarqué pour ralentir la roue lorsque vous relâchez l'effort.

Hydrow propose plus de 4 000 cours pour s'entraîner, et d'autres types de cours de remise en forme sont également inclus dans l'application mobile. Une adhésion à accès complet est nécessaire pour utiliser le rameur Hydrow Wave. Il coûte 38 £ / 38 $ supplémentaires par mois.

Écrit par Rik Henderson.