(Pocket-lint) - Hydrow a introduit au Royaume-Uni son rameur connecté plus léger et plus abordable.

Lancé aux États-Unis cet été, le Hydrow Wave est aussi intelligent que le Hydrow Rower original, mais son poids a été réduit de 30 % et son prix de 600 £. Cela lui permet d'être utilisé et stocké dans des espaces plus réduits.

Construit à l'aide d'un cadre monocoque en polycarbonate en deux parties, le Wave est plus petit mais reste connecté à l'expérience en ligne Hydrow et est équipé d'une résistance dynamique contrôlée par ordinateur. Elle imite la sensation de l'eau lorsque les instructeurs présentent des cours sur les voies navigables du monde entier.

Il est également doté d'un système de freinage électromagnétique.

"Dès le début, notre objectif pour Hydrow a été de démocratiser le sport de l'aviron et de le rendre universellement accessible à tous. Nous savons que deux des obstacles les plus importants à l'entrée sont le coût et l'espace dans la maison", a déclaré le fondateur et PDG de Hydrow, Bruce Smith.

"Nous avons travaillé sans relâche pour créer un rameur encore plus accessible et plus léger qui s'intégrera parfaitement dans la vie des gens."

Le lancement au Royaume-Uni arrive à point nommé, avant la sortie d'un produit concurrent de Peloton, le Peloton Row. Sa sortie est prévue avant la fin de l'année 2022.

En comparaison, le Hydrow Wave est disponible à partir d'aujourd'hui, au prix de 1 395 £ au Royaume-Uni. Il est également disponible aux États-Unis pour 1 495 dollars.

Pour utiliser l'un des rameurs de Hydrow, il faut également être membre de l'association "tout accès". Il coûte 38 £ / 38 $ par mois en plus.

