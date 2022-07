Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Au vu du style langoureux de Will Butler-Adams, on ne croirait pas que son entreprise de vélos pliants Brompton vient de traverser deux années de montagnes russes, mais telle est la réalité pour le plus grand fabricant de vélos britannique.

Comme tant d'autres lieux de travail, il a été secoué par une série apparemment sans fin de coups portés par la bureaucratie du Brexit et une succession de fermetures et de restrictions alors que le monde se débattait avec COVID-19.

La tempête n'est peut-être pas vraiment terminée, mais Brompton semble renaître de ses cendres, gagnant en popularité et en notoriété, tout en continuant d'itérer sur ses célèbres cadres pliants. Après quelques prédécesseurs, elle a maintenant électrifié sa ligne P, un modèle plus léger que jamais.

Si cela semble être un processus simple - coller un moteur sur votre Brompton et commencer à le vendre - la vérité est bien plus complexe. Comme le dit Butler-Adams, "la chose la plus facile à faire pour nous aurait été d'aller voir Bosch et de lui dire : "Nous aimerions mettre un moteur Bosch ou Shimano dans un Brompton", mais c'est la chose la plus inappropriée que vous puissiez faire. Parce que ce n'est pas conçu pour notre vélo".

Au lieu de cela, Brompton a adopté sa philosophie de fabriquer des choses pour lui-même et a construit son propre système de moteur, sur mesure. Cela a nécessité des années de travail, mais Butler-Adams se souvient que "même lorsque vous vous mettez en route, vous n'êtes qu'au pied du mur. Vous avez fait toutes ces recherches, vous êtes si fier de vous. Vous avez passé des heures à faire des tests, vous avez fabriqué des centaines de prototypes, et vous pensez que c'est la meilleure chose depuis le pain tranché. Soudain, 5 000 de vos clients montent dessus et l'utilisent d'une manière que vous n'aviez pas imaginée et [...] vous savez, c'est l'enfer".

Depuis cette première bicyclette électrique, Brompton a, en fait, continué à affiner et à améliorer les systèmes qu'elle installe sur ses vélos, mais pas d'une manière dont elle veut se vanter. Pour ses vélos, la cohérence vaut son pesant d'or, car elle garantit que les clients peuvent compter sur les réparations des décennies après l'achat du vélo.

Butler-Adams et son équipe sont tout à fait disposés à faire des compromis sur les nouveaux développements majeurs afin de s'assurer que les pièces correspondent pour mieux servir cet objectif. C'est le genre d'approche pratique, axée sur le marketing, qui semble louable et rare sur le marché actuel, surtout lorsque l'électrification signifie que le secteur technologique est de plus en plus un concurrent pour les fabricants de vélos.

Cela signifie également que le moteur de l'Electric P Line est largement identique à celui d'un vélo que nous avons testé il y a un an - mais c'est très bien, aux yeux de Brompton, puisque cet ancien modèle fonctionnait manifestement et que celui-ci fonctionne également. "Mais aux yeux de Brompton, c'est une bonne chose, puisque l'ancien modèle fonctionnait manifestement et que celui-ci fonctionne également. Par conséquent, vous devez tout vendre et vous devez continuer à acheter plus, acheter plus, acheter plus... celui que vous avez d'il y a quatre ans est génial !"

Cette approche signifie certainement qu'un Brompton d'il y a 20 ans et l'Electric P Line sont des frères et sœurs identifiables, mais cela ne signifie pas que Brompton ne voit pas la valeur de la nouveauté.

Ses modèles électriques se vendent bien, avec plus de 15 000 unités écoulées à ce jour, et si le cœur pliant de Brompton signifie que Butler-Adams ne pense pas qu'ils dépasseront un jour les modèles manuels plus légers et plus portables, il semble plus confiant quant au fait que les vélos électriques dépasseront un jour les vélos manuels sur le marché en général.

Pour Brompton, une grande partie de son travail pour améliorer ses modèles électriques se concentre sur le poids. "Il faut qu'il puisse emmener une personne de 90 kilos, à partir d'un départ arrêté et avec un certain couple, en haut d'une colline, et vous ne pouvez pas le faire sans poids", comme le dit Butler-Adams.

Cela signifie qu'avec la technologie actuelle, il y a une limite à la légèreté d'un Brompton électrique. Mais Brompton n'a pas encore atteint cette limite. Ne soyez donc pas surpris si, dans les années à venir, la société réduit encore le poids de son vélo d'un kilo ou deux.

Pendant ce temps, le marché de la bicyclette électrique continuera de croître à un rythme impressionnant, et le défi de la réglementation d'un secteur qui touche assez directement à la sécurité personnelle des gens se poursuivra.

Au Royaume-Uni, comme l'explique très clairement M. Butler-Adams, l'approche post-Brexit consistant à utiliser les réglementations de l'UE sans s'aligner sur les capacités d'application du bloc est inquiétante. "Nous avons des normes parce que nous avons copié et collé les normes européennes au Royaume-Uni, mais nous n'avons pas l'infrastructure pour administrer ces normes".

Avec la prolifération de vélos sans marque fabriqués à bas prix dans des villes comme Londres, souvent utilisés par les chauffeurs-livreurs et les coursiers, le risque que la réglementation médiocre jette les fabricants plus prudents comme Brompton avec l'eau du bain est réel.

"Les importations non réglementées qui se fraient un chemin jusqu'au Royaume-Uni ne sont pas sûres. Mais la solution n'est pas d'interdire les batteries des vélos électriques dans les bâtiments, c'est d'appliquer correctement la réglementation existante qui protégera le consommateur et la société en général. Mais ce n'est pas le cas."

Ce sera donc un défi pour tout gouvernement dans les prochaines années, et votre degré de confiance dans une telle initiative peut varier, mais Brompton ne peut que continuer à creuser son propre sillon en attendant.

D'après ce que l'on entend, cela signifie que nous pouvons nous attendre à d'autres Brompton électriques, plus légers que ceux qui les ont précédés, ou présentant des améliorations mineures mais significatives dans d'autres domaines.

Écrit par Max Freeman-Mills.