(Pocket-lint) - Si vous aimez les exercices de cardio et de musculation à faible impact, vous avez probablement envisagé d'acheter un rameur tel que le Hydrow. Mais il coûte 2 495 dollars, ce qui est trop cher pour certains. Eh bien, Hydrow a lancé son deuxième rameur, Wave, dont le prix est inférieur d'environ 1 000 dollars à celui du Hydrow original. Tout à coup, Hydrow est beaucoup plus abordable et accessible pour la plupart des gens.

Le Hydrow Wave, d'un prix de 1 495 dollars, ne répond pas seulement au problème du prix des rameurs, mais aussi à celui de l'espace. Le Hydrow original, que nous avons examiné l'année dernière, mesure 86 pouces de long, 25 pouces de large et 47 pouces de haut, pèse 145 livres et possède un écran HD de 22 pouces. Le Wave, quant à lui, mesure 80 pouces de long, 19 pouces de large et 43 pouces de haut. Il pèse 102 livres et dispose d'un écran tactile de 16 pouces. Mais il peut tout de même supporter jusqu'à 375 livres et possède un mécanisme de résistance exclusif qui est censé créer la sensation de ramer sur l'eau, mais sans trop de bruit.

Comme Wave est plus petit que son prédécesseur, vous pouvez vous faire livrer ce nouveau modèle directement à votre domicile par UPS aux États-Unis. Vous n'avez pas besoin de programmer une livraison comme c'est le cas avec le Hydrow original. Mais vous pouvez toujours demander à une équipe de livraison de l'assembler chez vous si vous le souhaitez. Vous pouvez également stocker Wave verticalement si vous achetez le kit d'ancrage vertical optionnel de 190 $ de Hydrow.

Comme avec le Hydrow original, vous pouvez également payer 38 $ pour un abonnement mensuel à des cours d'aviron. Il existe une programmation pour débutants qui vous guidera et vous enseignera une forme d'aviron correcte. Elle s'affiche automatiquement sur l'écran d'accueil. Les trois premiers entraînements durent 15 minutes. Ils s'appellent Breathe (intensité faible axée sur la forme), Sweat (intensité intermédiaire axée sur la tonification) et Drive (entraînements intenses axés sur le cardio et la musculation). Après ces cours, vous passerez à un programme de 10 séances conçu pour améliorer votre condition physique.

L'application propose également des cours à la demande, où vous pouvez suivre la cadence de rame d'un instructeur et observer sa forme. Bien sûr, si vous souhaitez essayer les cours Hydrow dans votre propre salle de sport avec le rameur sur place plutôt que d'opter pour Wave, vous pouvez toujours essayer l'abonnement Hydrow uniquement sur l'application, à 20 dollars. Mais si vous êtes intéressé par Wave, il est disponible dès maintenant auprès de Hydrow avec des packs d'accessoires.

Vous pouvez toujours acheter le Hydrow original, également, y compris sur Amazon.

Écrit par Maggie Tillman.