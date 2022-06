Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Beeline a lancé la deuxième version de son compteur de vélo monté sur le guidon, le Beeline Velo 2, après la fin de sa campagne de crowdfunding.

Le Velo 2 est nettement plus petit que la première version, et apporte un nouveau système de contrôle à bascule qui le rend facile à utiliser avec des gants ou en déplacement.

Il s'agit essentiellement d'un petit compteur de vélo monté sur le guidon qui vise, selon Beeline, à combler le fossé entre les cyclistes enthousiastes et ceux qui font du vélo pour des raisons plus pratiques.

Cela signifie qu'il est idéal pour les déplacements quotidiens et la navigation dans les villes, avec un nouvel écran de navigation qui vous permet de voir les routes autour de vous tout en vous maintenant sur votre trajectoire.

Meilleures offres Fitbit 2021 : Comment faire une bonne affaire avec un tracker ou une smartwatch ? Par Conor Allison · 7 Juin 2022

L'application Beeline vous permet de choisir entre l'itinéraire le plus rapide, une option plus tranquille sur des routes moins fréquentées ou un mélange équilibré des deux, et il est facile d'ajouter plusieurs arrêts en cours de route.

Vous pouvez également choisir d'utiliser la navigation originale à la boussole de Beeline si vous souhaitez simplement indiquer la bonne direction tout en explorant et en trouvant votre propre chemin vers votre destination.

Il s'agit d'une avancée intelligente par rapport au premier Velo à bien des égards, avec un système de montage simple et une recharge USB-C, tandis que l'étanchéité aux chocs et à la pluie devrait le rendre assez robuste pour sortir dans toutes les conditions.

Le Velo 2 est disponible dès aujourd'hui à partir de 79,99 £, un prix qui pourrait également séduire ceux qui n'opteraient pas normalement pour un compteur de vélo.

Écrit par Max Freeman-Mills.