(Pocket-lint) - Gucci s'est associé à Oura pour une édition spéciale de la bague intelligente qui permet de suivre votre rythme cardiaque, votre activité, votre sommeil, votre état de préparation, votre température et votre fréquence respiratoire directement depuis votre doigt.

La bien nommée bague Gucci x Oura est fabriquée à partir d'un bracelet en titane et en PVD noir. Elle est dotée d'une bordure tressée en or jaune 18 carats et d'un motif Gucci entrelacé sur toute la surface, ce qui la différencie du modèle standard.

Le bracelet mesure 7,9 mm d'épaisseur et est conçu pour être porté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'index, sauf pendant la recharge. Des capteurs sont placés sous le bracelet et les informations recueillies par tous les capteurs peuvent être consultées dans l'application Gucci x Oura qui l'accompagne.

Vous obtiendrez trois scores quotidiens pour l'activité, l'état de préparation et le sommeil, et des informations sur la santé vous seront fournies tout au long de la journée grâce au suivi de la fréquence cardiaque, aux capteurs de température et à l'analyse du sommeil.

L'application Gucci x Oura propose également une bibliothèque de sessions audio guidées comprenant des méditations, des sons de sommeil et des exercices de respiration.

La bague Gucci x Oura est étanche jusqu'à 100 mètres et offre une autonomie de quatre à sept jours, bien que nous n'ayons pas bénéficié d'une excellente batterie avec la bague Oura standard, et que nous ne nous attendions donc pas à une autonomie de sept jours sur ce modèle.

Une lumière sur le chargeur de la bague indique quand elle est complètement chargée, différentes tailles de bague sont disponibles et une adhésion à Oura est incluse dans le prix.

En parlant de cela, la bague Gucci x Oura coûte 820 £ au Royaume-Uni et 950 $ aux États-Unis. Aïe. Vous pouvez lire notre article complet sur l'Oura Ring Generation 3 si vous voulez savoir comment fonctionne le modèle Gucci.

Écrit par Britta O'Boyle.