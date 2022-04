Canyon actualise son offre de vélos électriques urbains avec le Commuter:ON 8 et le Roadlite:ON 8.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Canyon a annoncé deux nouveaux vélos électriques en édition limitée, idéaux pour les environnements urbains, le Commuter:ON 8 et le Roadlite:On 8.

Ces deux vélos sont équipés du nouveau système d'entraînement Fazua Ride 60, avec une batterie de 430Wh. Elle délivre un couple de 60 Nm et pèse 4,3 kg.

Le système d'entraînement offre trois modes de puissance - Breeze, River et Rocket - ce qui signifie que vous pouvez ajuster la quantité de soutien que vous obtenez lorsque vous pédalez. Vous obtiendrez jusqu'à 130 km (81 miles) d'assistance en mode River, et bien sûr, ce chiffre dépend du cycliste, du terrain et de la vitesse.

Comme leurs noms l'indiquent, ces vélos s'adressent à différents types de cyclistes, même s'ils ont de nombreux points communs.

Le Commuter:ON est destiné à ceux qui veulent transporter une certaine charge, il est donc équipé de garde-boue et d'un porte-bagages arrière, pour que vous puissiez attacher vos sacoches et partir. Il y a aussi des lumières intégrées, donc vous n'avez pas à vous soucier de les ajouter.

Le Roadlite:ON est présenté comme un vélo de fitness, avec une barre plate - et avec seulement 15,6 kg, il est également plus léger que le Commuter:ON.

Vous pourrez également retirer l'entretoise de 10 mm du guidon afin d'obtenir une position plus basse du guidon pour une conduite plus agressive.

Ces deux vélos sont équipés d'une transmission complète Shimano Deore XT (en configuration 1 x 12), de sorte que même sans l'énergie électrique, vous aurez un vélo parfaitement maniable dans la plupart des conditions. Ces vélos sont donc légèrement différents de leurs rivaux Cowboy, qui ne disposent pas d'un pédalier complet.

Les freins à disque sont de série, tout comme les pneus Schwalbe de 40 mm, et vous pourrez utiliser le support pour smartphone fourni avec l'application Fazua pour suivre de plus près les statistiques de votre parcours.

Le Canyon Commuter:ON 8 et le Roadlite:ON 8 peuvent être trouvés sur le site Web de Canyon maintenant, et ils seront disponibles à partir du mois d'août. Les deux modèles coûteront 3 499 £ / 3 799 €.

Écrit par Chris Hall.