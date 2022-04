Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - VanMoof a dévoilé ses derniers vélos électriques, les S5 et A5. Le premier est une continuation naturelle de la lignée établie par les vélos précédents, tandis que le second est le tout premier vélo pas à pas de l'entreprise.

VanMoof affirme que les deux vélos présentent des conceptions totalement repensées avec des ajouts comme un moteur plus silencieux que jamais, un mode boost plus puissant et une batterie qui devrait offrir des autonomies encore plus longues.

Le guidon comporte également de nouveaux anneaux de LED autour d'eux, pour communiquer des détails comme votre vitesse et le mode que vous utilisez lorsque vous êtes en déplacement, ce qui ressemble à un système intelligent pour des informations en un coup d'œil.

Vous pouvez également monter plus facilement votre téléphone directement sur le vélo pour l'utiliser comme tableau de bord grâce à un support de téléphone en option qui semble utiliser le système QuadLock, et qui pourra également charger le téléphone par USB-C.

Il est associé à une application VanMoof mise à jour et plus puissante pour une conduite plus fluide. Nous sommes très heureux de voir un cadre pas à pas, car il s'agit d'une option de conception qui ouvre les vélos de VanMoof à un public beaucoup plus large que le cadre d'origine, même compte tenu de la conduite plus facile du X3 de dernière génération.

Les vélos sont lancés aujourd'hui et peuvent être commandés directement auprès de VanMoof pour un montant non négligeable de 2998 $ / 2498 € / 2298 £. D'après les superbes performances du S3 lorsque nous l'avons examiné , il s'agit probablement de l'un des vélos de ville les plus confortables du marché électrique.

Écrit par Max Freeman-Mills.